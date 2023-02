America Express, 28 februarie 2023. Andreea Antonescu, incident dureros. Ce i-a scos Andreea Bălan din mână

În ediția 27 a emisiunii America Express de la Antena 1, Andreea Antonescu a trecut printr-un incident dureros și a avut nevoie de ajutor din partea medicului.

Andreea Antonescu a avut parte de un incident dureros la America Express. Ce i-a scos Andreea Bălan din mână

În timpul misiunii de curățat ceapa, ceva complet neașteptat s-a întâmplat, la America Express.

„M-a înțepat o albină. Efectiv am simțit cum un cui îmi intră în mână. Am bănuit că e o albină. Mă înțeapă, mi-a paralizat mâna. M-a înțepat ceva și nu știu ce e. Mi-a paralizat mâna instant, am simțit o durere pe care n-am simțit-o niciodată în viața mea. Am început să țip”, a zis Andreea Antonescu.

Andreea Bălan s-a apropiat să vadă despre ce este vorba și a încercat s-o ajute pe colega sa de echipă.

„Se mișcă! Trebuie scos! Trebuie scos! L-am scos!”, a zis aceasta, scoțând obiectul străin din palma colegei sale.

„Eu vedeam acolo o chestie mică, galbenă, care se zbătea. Am zis că nu are cum să fie ac de albină, pentru că era ceva cărnos, micuț. Și am început să storc, a început și Andreea să stoarcă, dar și-a dat seama că nu poate cu unghiile. A fugit să ia pensetă”, a mărturisit Andreea Antonescu la testimonial.

„Mi-a amorțit mâna, mi-a paralizat, nu mai puteam să fac nimic cu mâna”, a mai completat ea.

Cu ajutorul pensetei, din mâna concurentei a fost eliminat viermele care i-a cauzat o asemenea durere puternică. În scurt timp și-a făcut apariția doctorul, care i-a acordat îngrijiri de specialitate.

Apoi, cele două au continuat misiunea, însă ghinionul le-a „lovit” din nou atunci când, pe drum, sacul lor de ceapă s-a rupt.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.