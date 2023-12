America Express, 5 decembrie 2023. Cine a câștigat ultima imunitate din Ecuador. A doua echipă care merge direct în Argentina

După o cursă istovitoare și probe care le-au testat limitele concurenților, o echipă a reușit să obțină imunitatea mică la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. Miza a fost una extrem de mare pentru că aceasta le asigură și cele două bilete spre Argentina.

Aventura a continuat cu două curse decisive și un joc de amuletă care a adus un avantaj important echipei câștigătoarea. Dacă Romică și Cătălin Țociu s-au bucurat de o zi relaxantă la hotel, echipele rămase în competiție au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge pe primul lor la Irina Fodor. Misiunea nu a fost, însă, deloc ușoară!

Probele s-au dovedit a fi cu adevărat isotvitoare la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. De la o sesiune surfing în Montanita, paradisul surferilor din Ecuador până la alergătura după nucile de cocos și căutatul printre deseuri, concurenții și-au întrecut toate limitele pentru miza uriașă pusă în joc.

Cine a câștigat ultima imunitate din Ecuador la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. Echipa a primit biletele pentru următoarea țară de pe Drumul Soarelui

După o zi lungă și istovitpare, spre finalul cursei, trei echipe și-au disputat prima poziție într-o întrecere cu propriile limite. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, cu atât mai mult cu cât, recompensa este una pe măsură - un loc asigurat în Argentina, următoarea țară de pe Drumul Aurulu, dar și mult râvnita noapte la hotel.

Rând pe rând, echipele au ajuns în fața pupitrului Irinei Fodor și au așteptat cu sufletul la gură vestea cea mare. Totuși, aceasta i-a fiert puțin pe concurenți înainte de a le dezvălui cum s-au descurcat în cursă. În timp ce unii au căutat semne ale victoriei după pupitru, alții au așteptat emoționați să alfe verdictul.

„Nu a spus nimeni că nu ați fost rapizi. Câteodată, alții sunt mai rapizi, într-adevăr, iar altă dată, nu. Se mai întâmplă. Dragilor, astăzi, nu a fost nimeni mai rapid ca voi”, a spus Irina Fodor înainte de a le da vestea cea bună Alexiei și lui Aris Eram.

„Am câștigat sau nu? Vă rog nu vă jucați cu sentimentele mele”, a spus tânărul până a înțelege ce se întâmplă

Astfel, Alexia și Aris Eram au câștigat ultima imunitate din Ecuador și biletele spre Argentina la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023. De bucurie, frații Eram au sărit și în brațele lui Juan, bărbatul din Ecuadorian care a venit să le aducă șampania.

„Sunt cea mai fericită. Cred că nu am mai fost așa fericită de mult timp. Și în plus înseamnă foarte mult pentru noi pentru că nu am mai câștigat imunități demult. Am crezut că nu mai putem”, au mai adăugat tinerii.

„Nu știu dacă realizați, dar în momentul ăsta aveți două bilete către Argentina!”, a concluzionat gazda reality show-ului.

La rândul lor, deși nu au obținut imunitatea, Ada Galeș și mama ei vor primi o noapte la hotel pentru că și-au activat Jokeru care le permite acest lucru.

