America Express, 7 martie 2023. Concurenții s-au „izbit ca insectele” la proba cu tiroliana. Ce a făcut Melinda: „Frână! Frână!”

Echipele rămase în competiție, în afară de echipa Andre care a avut imunitate, au avut parte de o probă la înălțime în ediția difuzată pe 7 martie 2023 de America Express. Concurenții au coborât pe o tiroliană lungă. La capătul tirolianei au găsit 20 de steme ale orașelor columbiene pe care au fost nevoiți să le învețe într-un minut. Apoi, concurenții au fost puși în situația de a recunoaște 10 dintre steme pe un alt panou.

Instuctorii le-au precizat concurenților Amrica Express că în timpul căderii trebuie să pună o frână pentru a nu se izbi puternic de perna care era pe post de amortizor.

„Frâna! Frână!” Concurenții s-au „izbit ca muștele” la proba cu tiroliana de la America Express. Cum a reușit Melinda să bage frica în adversari

„Erau ca niște insecte care se lipeau de parbriz”, i-a descris Nelu Cortea pe cei care se izbeau de saltea.

„Frână! Frână! Vedeam panoul roșu. M-am izbit ca o gâză. M-am dus cu toată viteza fix în salteaua aia”, a povestit Cătălin Bordea.

În timp ce Puya a frânat la timp și nici măcar nu a atins panoul roșu, Melinda s-a izbit din plin:

„Trebuia să pui o frână înainte să ajungi la final. Am încercat eu un pic, am văzut că nu merge și am luat în față o frumusețe de pernă gonflabilă. Era greu să pui frână, trebuia putere”, a precizat Melinda.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

