America Express, din nou lider de piață. Edward Sanda și Cleopatra Stratan au părăsit competiția după cursa pentru ultima șansă

Întrecere inspirată de carnavalul din orașul columbian Pasto, ieri, la cursa pentru ultima șansă, într-o ediție America Express care s-a impus ca lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban.

Cei care au ajuns ultimii la Irina Fodor au fost Edward Sanda și Cleopatra Stratan. La finalul cursei, pentru ei, din cufăr a răsărit soarele roșu al eliminării, părăsind competiția.

Emisiunea America Express sezonul 6 de la Antena 1 a fost lider de audiență cu ediția din 8 noiembrie 2023

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:00, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 6.6 puncte de rating și o cotă de piață de 23.5%, în timp ce următorul clasat înregistra 5.7 puncte de rating și o cotă de piață de 20.3%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 6.2 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, postul de pe locul secund obținând 5.2 puncte de rating și 15.4% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, emisiunea a fost urmărită de aproape 1,3 milioane de telespectatori.

Cea de-a treia etapă de pe Drumul Soarelui, ultima din Columbia, s-a încheiat ieri cu o cursă pentru ultima șansă la care au participat echipele situate pe ultimele două locuri la întrecerea precedentă - Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Ionuț Rusu și George Sanda – plus cea de-a treia echipă votată de ceilalți concurenți, Iuliana Pepene și Sonia Simionov. Inspirată de carnavalul flamboaiant din orașul Pasto, cursa i-a purtat pe concurenți pe un traseu presărat cu misiuni pline de surprize – de la bolurile cu supă greu digerabilă la pescuitul de păstrăvi și autostopul ce a părut de câteva ori aproape imposibil cu o mască uriașă de carnaval pe post de extra-bagaj.

La finalul cursei, pe ultimul loc s-au situat Edward și Cleopatra, cei pentru care soarele din curfăr a fost roșu, culoarea eliminării. Astfel, Cleduții au părăsit competiția după o seară la careu încărcată de emoții. ”Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat din experiența asta – făcând abstracție de incidentul de care am avut parte – a fost că poți să ai încredere în oamenii străini, care își împart cu tine puținul pe care-l au. Am cunoscut oameni frumoși, cu care chiar am zis că ținem legătura – le-am spus că, dacă vor veni în România, îi primim cu brațele deschise la noi acasă. Iar cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să ajutăm oameni și să-i bucurăm prin misiunile noastre”, a declarat Cleopatra. ”A fost o experiență senzațională. Mulțumim întregii echipe pentru asta și concurenților, care sunt foarte buni”, a spus Edward. Aventura America Express continuă duminica aceasta, de la ora 21:00, cu o nouă etapă: cele opt echipe rămase în concurs se vor alinia la startul primei curse din Ecuador, următoarea țară de pe Drumul Soarelui.

