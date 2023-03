America Express își păstrează poziția de lider. Amuleta aduce adrenalină la maximum: sporturi extreme într-un peisaj spectaculos

Aventura continuă în seara aceasta cu un joc pentru amuletă memorabil: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea se întrec pe un traseu uluitor, cu provocări extreme, în cel de-al doilea canion ca mărime din lume.

America Express își păstrează poziția de lider

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:27-23:54, ediția America Express de ieri seară a fost prima opțiune a telespectatorilor pe segmentele de public comercial și urban.

Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 8.5 puncte de rating și o cotă de piață de 28%. La orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 7.5 puncte de rating și 20.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:42, emisiunea a fost urmărită de peste 1,5 milioane de telespectatori.

După o cursă începută în condiții restrictive (concurenții fiecărei echipe au fost legați unul de altul cu cătușe), eliberarea le-a adus misiuni cu aroma celei mai bune cafele din lume în orășelul fermecat Barichara, care a inspirat celebrul film de animație ”Encanto”. Iar după ce fiecare echipă a măcinat 4 kilograme de cafea columbiană, concurenții și-au câștigat dreptul de a savura gustul inconfundabil al cafelei din Santander.

Citește și: America Express, 6 martie 2023. Concurenții au fost supuși la testul fricii de necunoscut. Cum au făcut față metodelor de speriat

Dar dreptul cazării la hotel, cu odihnă și mese copioase, a revenit unei singure echipe, care a obținut, în ediția America Express de ieri seară, ultima imunitate din acest sezon al reality show-ului: Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Competiția a continuat cu un surprinzător test al fricilor - o probă la care provocarea concurenților a fost să-și controleze pulsul în situații neașteptate, care le activează fobiile. Așa a început o nouă cursă, la capătul căreia echipele calificate la jocul de amuletă au fost Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Puya și Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

În seara aceasta, amuleta aduce adrenalină la maximum într-unul dintre cele mai frumoase peisaje ale Columbiei: canionul Chicamocha, printre piscuri, cascade și prăpăstii amețitoare. Urmează un joc de amuletă cu sporturi extreme!

De la tiroliană cu o viteză uimitoare la coborâre în rapel de la o înălțime impresionantă, concurenții au parte de senzații tari pe un traseu spectaculos, care îi trece prin experiențe palpitante, trăite pentru prima dată. Iar totul este cronometrat! ”De ce ți-e frică nu scapi. Nu am mai făcut așa ceva niciodată. Și nu vreau să stau suspendat”, a fost reacția lui Cătălin Scărlătescu. ”Eu mă tem rău de înălțime. Am vrut să renunț în acel moment. M-a apucat o panică incredibilă. Cred că am avut atac de panică. Am început să tremur, nu mai puteam să respir”, a povestit Cătălin Bordea. ”M-am uitat la Melinda, era albă la față”, a spus Puya.

Citește și: America Express, 6 martie 2023. Jean Gavril, supărat pe verdictul polițistului. De ce Puya și Melinda au primit dublă penalizare

Cum vor trece concurenții prin provocările extreme și cine va câștiga această amuletă plină de adrenalină telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 6 martie 2023