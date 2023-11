America Express, sezonul 6. Cătălin și Romică Țociu au făcut o descoperire neașteptată în casa unui locuitor din Ecuador

În ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, echipele care nu s-au calificat la jocul de amuletă au fost nevoite să își găsească un loc de cazare. Cătălin și Romică Țociu au făcut o descoperire neașteptată în casa în care au ajuns.

Cătălin și Romică Țociu au făcut o descoperire neașteptată în casa unui locuitor din Ecuador. Ce au pățit Ionuț Rusu și George Tănase, la America Express sezonul 6

În ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, difuzată pe 14 noiembrie 2023, concurenții au avut parte de momente surprinzătoare atunci când au ajuns la cazare.

Cătălin și Romică Țociu au fost fascinați de ceea ce au descoperit acasă la gazda lor, în ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6.

„Acest domn și soția lui dețin o adevărată avere naturală. Un întreg ecosistem pe care l-a format familia lui, cu 29 de specii de păsări rare, printre care colibri”, a zis concurentul.

La un moment dat, bărbatul i-a condus pe Cătălin și pe Romică Țociu în grădina casei sale, acolo unde se afla ceva cu totul și cu totul neașteptat.

„În curte la el se afla o adevărată oază și grădină, unde puteai vedea ca o junglă, cu drum făcut. Cum e posibil să ai așa ceva în curte? Când am intrat în junglă și în mijlocul ecosistemului am zis că numai în fiilme vezi așa ceva. A zis că ne duce într-un loc pe care l-a săpat tatăl lui și unde a găsit un punct energetic puternic. Ne-a că va trebui să punem mâna pe pământ și să ne gândim la ce ne dorim mai mult și să începem să ne încărcăm”, au povestit cei doi.

Ionuț Rusu și George Tănase s-au cazat într-un loc unde se aflau membrii unei trupe de rock. În timp ce ascultau una dintre melodiile lor, cei doi s-au emoționat.

„În primă facă mi s-a ridicat părul pe mâini, apoi m-am uitat la Gică. Am văzut că se abținea să nu plângă, se chinuie, nu l-am văzut niciodată plângând. Eu am fost și mai vulnerabil și am dat drumul la lacrimi. Era ca o coloană sonoră la tot ce trăisem până atunci la America Express”, a mărturisit George Tănase.

„Am rememorat tot, părea că de asta avem nevoie”, a completat Ionuț Rusu.

