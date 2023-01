Cătălin Bordea, momente de panică la America Express. Ce i s-a întâmplat concurentului: „Acolo am avut atac de panică”

Cătălin Bordea face echipă la America Express cu Nelu Cortea. Cei doi au povestit la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars, despre momentele în care au vrut să abandoneze competiția din cauza pericolelor pe care le-au întâmpinat. Încă de la început li s-a spus tuturor concurențior că Mexic este una dintre cele mai periculoase țări din lume și trebuie să fie foarte atenți, mai ales atunci când fac autostopul.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, despre prima seară la America Express: „Am avut o criză de râs cu plâns”

Actorul Nelu Cortea și comediantul Cătălin Bordea au fost invitați la Xtra Night Show și au oferit detalii inedite din culisele participării lor la America Express.

Cătălin Bordea: Noi în prima seară, după ce au plecat camerele, îți dăm așa niște chestii după ce au plecat camerele. Noi în prima seară, când ne-au cazat la WC ACHI. Eram de zece ore pe străzi, am realizat ce înseamnă o zi, prin câte treci, după ce au plecat camerele, stăteam amândoi și am avut o criză de râs cu plâns, de aia de nebuni. Amandoi, timp de vreo 15 minute am râs într-una

Nelu Cortea: Doar atunci realizezi ce ai făcut. Când ești în situație nu-ți dai seama că primești plicul, primești aia și zici; hai, hai să facem. Dar a fost foarte frumos.

Dan Capatos: A fost momentul ăla în care ați vrut să vă lăsați?

Cătălin Bordea: Da, aia a fost în prima seară. Dar știi cum a fost? Pe noi când ne-a izbit căldura aia, trolerele alea, nu știai ce se întâmplă, nimeni nu vorbea engleză și noi am sperat că Mexic e lângă America (n. red. și se vorbește engleză). Nu ai cum. Eu nu căutam autostopul, ci pe Mona Segal (n. red. producătoarea emisiunii). Am vrut să plec și el la fel.

Nelu Cortea: El duce mai mult că știu cum aleargă.

Cătălin Bordea: Prima zi nu se compară cu ce a urmat. De aici în colo se duce rău.

Bordea a făcut atac de panică la America Express. A fost nevoie și de intervenția producției

În continuare, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au povestit unul dintre cele mai dure momente prin care au trecut la America Express.

Dan Capatos: Au fost cu adevărat momente periculoase?

Nelu Cortea: Da. Noi am văzut în filme că Mexicul e periculos, dar cât de periculos să fie că na, poate e un pic mai periculos decât România. Dar când am văzut, primul impact a fost când am văzut polițiștii cu veste anti-glonț, cu căști, pregătiți de război, cu mitraliere, peste tot. Îți dai seama că e nevoie de ei. Erau copaci cu sute de poze cu oameni dispăruți în lunile alea.

Bordea: Erau locuri până se făcea careul și era păzit cu armata. Erau sătuce de astea în Mexic unde vedeai doi băieți cu spatele și stăteau cu trancane. Nu aveai voie să ieși de acolo.

Dan Capatos: Ați avut pază?

Cătălin Bordea: Nu e pază lângă tine. O să le vedeți, nu pot să le zic pentru că sunt exct de film. Narcos. Eu m-am panicat în al doilea stagiu. Acolo m-am panicat nasol și am zis: Aici o mierlesc clar. Aici rămân, nu am cum să scap. Noroc cu el.

Nelu Cortea: Nu l-am văzut așa panicat niciodată și mi-a luat ceva timp să-l calmez și pe el și pe cel care ne-a panicat.

Bordea: Când se pronunță cuvântul „Cartel”, când se pronunță „ejecutado” (executat), când omul mărește viteza, te panichezi. Când omul se uită la tine și eu aveam ochelarii pe ochi și făcea: ai ceva de ascuns? Care e treaba?

Nelu Cortea: El și arătând așa tatuat și cu ochelarii ăia pe ochi...

Cortea și Bordea au mai povestit că pentru oamenii care îi luau la întrebări nu conta că ei le spuneau că fac parte dintr-un show.

Cătălin Bordea: În primul stagiu când am stat pe autostradă ne-a luat două ore până ne-au luat oamenii ăia și le-am zis: nu ne-ați văzut cu camerele de filmat? Și a zis: nu, din contră nu oprim că poate fi o diversiune. I-am zis: noi ca noi că sunt băieți, dar avem și fete. Nici la alea? Și ziceau: nu, din contră. Și nu opresc.

Nelu Cortea: Erau oameni care ne luau spunându-ne: vă luăm pentru că nu e ok să fiți aici. Vă duc undeva și vă las unde e mai ok cartierul că nu știu cine v-a spus să stați aici.

Dan Capatos: Ați avut nevoie să intervină producția?

Cătălin Bordea: Am avut nevoie de două sau de trei ori doar noi. Mexicul e ceva... ce vezi în filme, dar pe bune. Vezi oameni cu arme, auzi împușcături, te filează, sunt după tine, mașini cu geamuri fumurii, te panichezi. Unde se face careul, de obicei e un loc fain, dar până ajungi acolo nu e niciun monument.