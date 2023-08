Ce bolid conduce Alexia Eram de la America Express. Tânăra și-a achiziționat o mașină care costă cât un apartament

Alexia Eram și-a achiziționat o nouă mașină. Concurenta de la America Express a ales un bolid negru, care costă mai bine de 57.000 de euro.

Alexia Eram este în culmea fericirii. După două luni în competiția America Express, tânăra a decis să-și îndeplinească un vis.

Alexia și-a schimbat prima mașină, un autoturism din 2012. Iubita lui Mario Fresh a optat pentru un bolid negru, care costă mai bine de 57.000, conform site-ului BMW.

Ce bolid conduce Alexia Eram

Alexia Eram și-a achiziționat singură o mașină nou-nouță, despre care a povestit într-o postare pe Instagram.

”Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura☺️ în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012:) Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe.

A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. ☺️Pentru că , în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei, din anul 2 de facultate. Iată-mă așadar aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă…”, a scris Alexia Eram pe contul său de Instagram.

Ce studii are Alexia Eram de la America Express

Alexia Eram a venit pe lume pe data de 31 august 2000. Concurenta are 22 de ani și e mai mare cu 3 ani decât fratele său, cel cu care participă la America Express Drumul Soarelui.

Frumoasa șatenă a absolvit recent studiile la o universitate prestigioasă, ”University For the Creative Arts”, unde a aprofundat specializări precum Marketing, Publicitate și Relații publice.

Un singur an de studii ”University For the Creative Arts” la costă 15.000 de lire, la care se mai adaugă încă 15.000 pentru cazare, transport și masă. Astfel, pentru un ciclu de licență, Alexia Eram a scos din buzunar 90.000 de lire.

