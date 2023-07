Iulia Albu, adevărul despre relația ei cu iubitul în America Express. Cum le-a afectat viața de cuplu experiența de peste Ocean

Iulia Albu a vorbit deschis despre relația cu iubitul ei, Mike, în America Express. Cei doi s-au întors de la filmările pentru America Express sezonul 6, plini de povești, dar și de sentimente noi. Află ce declarații inedite a făcut vedeta despre participarea la reality show, în cuplu.

Proaspăt întoarsă de la America Express, Iulia Albu nu a mai avut răbdare să reia legătura cu fanii ei de pe rețelele sociale. Imediat ce și-a recuperat telefonul fără de care a stat pe toată perioada filmărilor, creatoarea a organizat o sesiune inedită de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram.

Curiozităție prietenilor săi virtuali au curs, cele mai multe fiind legate de participarea ei alături de iubitul său, Mike. Așa cum a promit, frumoasa vedetă nu s-a ascuns și a oferit răspunsuri sincere.

Cum i-a afectat Iuliei Albu relația cu iubitul ei participarea la America Express

„Astăzi vorbim despre @americaexpressromania. Aștept întrebările voastre in comentarii. Pe locuri, fiți gata, acțiune!”, a scris aceasta în descierea imaginii postate pe Instagram, pentru a da startul întrebărilor.

În timp ce mulți dintre fanii săi au încercat să afle dacă ea și partenerul său din viața de zi cu zi s-au clasat măcar în top 3, alți internauți au vrut să afle cum le-a afectat relația participarea în cadrul reality show-ului.

Astfel, o internaută a întrebat-o dacă a avut efecte asupra relației lor și dacă da, ce fel de efecte, iar reacția vedetei nu a întârziat să apară. „Există lucruri care se pot schima într-u cuplu și altele care nu se schimbă niciodată. Ne-am descoperit altfel, iar dincolo de bine sau rău, nicio relație nu poate fi redusă la o experiență singulară. Mai multe, în curând...”, a scris Iulia Albu, în comentarii.

Ea a mai precizat și că este mulțumită de partenerul ales. „O provocare ar fi fost indiferent ce partener as fi avut pentru acest proiect. Faptul ca l-am avut partener pe @unolteanbarbos a fost o OPORTUNITATE care mi-a dat curajul si MOMENTUM-ul pentru a lua deciziile corecte”, a mai spus ea.

În plus, întrebată dacă așteptări pe care le-a avut când a plecat pe Drumul Aurului s-au adeverit pe parcursul concursului, aceasta a oferit un răspuns cu subînțeles. „Unele da, altele nu. Nu toate au avut legătura cu proiectul tv la care am participat”, a precizat aceasta.

Iulia Albu a ținut să meționeze și că de fapt, ce mai mare câștig sunt oamenii pe care i-a cunoscut. „Nu voi uita niciodata OAMENII pe care i-am întâlnit si poveștile lor. Locuri frumoase am văzut si voi mai vedea”.

Ce spuneau Iulia Albu și iubitul ei, Mike înainte de a pleca pe Drumul Soarelul

Iulia Albu s-a lăsat convinsă să plece pe Drumul Soarelui alături de Mike, cel care îi este sprjin și în viața de zi cu zi. Spune că nu este pregătită pentru ce va urma, dar cu siguranță se va bucura din plin de experiență.

„America Express putea primi un singur răspuns din partea mea: un MARE “DA”! De ce Acum? Pentru că Acum este momentul nostru. Gustul pentru această aventură l-am prins încă de la participarea mea ca special guest Asia Express. Nu, nu sunt pregătită pentru ce urmează și, credeți-mă, nici voi nu sunteți! Vom descoperi locuri și oameni noi, lucruri și locuri nebănuite, atât pe traseu cât și în noi înșine. Suntem aici pentru EXPERIENȚA COMPLETĂ!”, a povestit Iulia Albu despre cum a primit provocarea America Express.

Mike, iubitul ei, pe de altă parte, spune că nu avea cum să nu o însoțească pe iubita lui în aventura vieții.

„Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți in America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. In fond, nu aveam cum sa o las singura in aceasta aventura. Iulia este curajoasa si determinata DAR, la finalul zilei este ca un copil mic care are nevoie constanta de atenție si afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Si cu mine, aparent!”, a spus Mike.

