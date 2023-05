Ce s-a întâmplat, de fapt, cu relația dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu după întoarcerea din America Express

Întrebată dacă de la începutul carierei sale are persoane cu care încă este prietenă, Andreea Bălan i-a rostit numele Andreeei Antonescu: „Cu ea cânt. Suntem și pe colaborare. În momentele grele suntem alături una de cealaltă. Acum suntem foarte bine. După America Express am avut nevoie de detoxifiere”, a mărturisit Andreea Bălan în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Citește și: Andreea Antonescu a suferit de o boală gravă în copilărie. Cu ce probleme s-a confruntat fosta concurentă de la America Express

De ce Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu au mai lansat o piesă împreună

Andreea Bălan a ținut să le răspundă celor care au întrebat despre motivul pentru care cele două jumătăți de la Andre n-au apărut împreună la interviuri, sau la emisiuni, după revenirea din America Express. Artista a precizat că după timpul mult petrecut împreună, au avut nevoie de o perioadă de socializare cu alți prieteni.

Citește și: Din ce câștigă, de fapt, cei mai mulți bani Andreea Bălan. Cum reușește să facă economii: „Îi țin la saltea”

De asemnea, Andreea Bălan a ținut să precizeze că trupa Andre există și are concerte programate, însă motivul pentru care ea și Andreea Antonescu nu mai scot piese noi ca trupă, este că publicul își dorește să audă piesele vechi, din perioada de glorie a trupei.

„Ne întreabă lumea <<Dar de ce nu apăreți împreună?>> Când stai atâtea zile, 50 împreună, apoi trebuie să te întorci la grupul tău de prieteni și să ai parte de puțină detoxifiere. Ne-am întors din America Express în iunie. Acum suntem bine. Avem concerte programate. Andre există în continuare. Mulți se întreabă de ce nu mai scoatem ceva împreună. Nu mai scoatem pentru că nu are sens. Toată lumea vrea să audă piesele vechi, refăcute, bineînțeles. Avem un show spectaculos. În rest, scoatem piese noi solo”, a spus jurata de la Te cunosc de undeva!

Andreea Bălan a vorbit și despre fiicele ei, în contextul în care ea a fost plecată 2 luni în America Express. Artista a aflat de la mama ei, când s-a întors din competiție, că micuța Clara, a plâns foarte mult după ea.

„Le-a fost foarte greu cât am fost plecată. Cea mica a plâns timp de o lună, noapte, de nopte. Când am aflat, mi s-a rupt sufletuș. Cea mare suferă pe altă parte, pentru că cea mare își aduce aminte de când eram o familie. Cea mică avea 11 luni (n.r. la divorț), pentru ea acesta este sistemul familial. Cea mare are puțin rana abandonului. Când am fost în America Express acasă a fost o întreagă infrastructură, amama mea, doup one, un șofer, plus două prietene cu copii care se întâlneau cu ele”, a povestit Andreea Bălan.

Citește și: Andreea Bălan, reacție amuzantă după ce a privit un clip vechi de 11 ani în care dansa pe scenă.„Eram..”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au fost finaliste în America Express și au avut un parcurs impresionant.