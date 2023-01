Ce soție frumoasă are Jean Gavril de la America Express! Cum arată femeia cu care artistul are o fetiță

Jean Gavril are o familie și o căsnicie fericită. Bianca este femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Iată cum arată tânăra și cum s-au cunoscut.

Cine este și cum arată soția lui Jean Gavril, Bianca

Conform Spynews, Bianca Gavril este din Constanța și a fost elevă a liceului Mircea cel Bătrân din același oraș. Ulterior, a plecat la studii în Marea Britanie și a urmat o facultate din Manchester.

”Antropolog, dansatoare și când am rămas însărcinată, lucram ca și content writer pentru un blog de dans sportiv.”, a spus Bianca Gavrilă pe Instagram când a fost întrebată ce meserie de bază are.

Citește și: Prima eliminare de la America Express: Larisa Iordache și Diana Bulimar au părăsit competiția. Emisiunea, lider de audiență

Bianca și Jean Gavril se cunosc din anul 2008, astfel că în perioada în care era studentă, cei doi formau deja un cuplu de șase luni. Din acest motiv, artistul și actuala sa soție au avut o relație la distanță timp de patru ani, însă iubirea necondiționată i-a ținut mereu împreună.

Cei doi au împreună o fetiță, Eva Marina, care s-a născut în anul 2021, în data de 26 septembrie, când viața celor doi a prins un alt contur.

”Ne-am cunoscut când am început liceul, în prima zi de liceu și am fost prieteni până la un punct, când nu a mai fost prietenie și totul a început foarte brusc. Aparent, ne-am cunoscut și mai de demult, când aveam 7-8 ani și am făcut karate împreună”, a povestit soția lui Jean Gavril pe Instagram.

Citește și: Ce mesaj a transmis Diana Bulimar după ce a fost eliminată de la America Express. Fanii au reacționat imediat

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado.

Citește și: America Express, 24 ianuarie 2023. Jean Gavril și-a pierdut cumpătul la adresa lui Dinu. Detaliul care l-a făcut să răbufnească

Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.