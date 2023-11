Cu ce concurenți au păstrat legătura Edward Sanda și Cleopatra Stratan, după experiența din America Express. Ce au spus cei doi

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbi despre rivalitățile din America Express - Drumul Soarelui, dar și despre concurenții cu care au mai ținut legătura după ce au părăsit aventura vieții lor.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au avut un parcurs de-a dreptul senzațional la America Express - Drumul Soarelui. Cei doi au luptat cu toate forțele pe traseu pentru a rămâne în competiție.

Norocul le-a surâs de mai multe ori acestora pe parcursul emisiunii. Concurenții au trecut cu bine peste cele mai periculoase probe. De asemenea, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au fost salvați de la eliminare, după ce au ajuns pe ultimul loc la cursa pentru ultima șansă.

În ciuda obstacolelor pe care le-au întâmpinat în cursă, tinerii au reușit să își depășească limitele și să impresioneze telespectatorii cu felul lor carismatic. Aceștia au atras rapid atenția publicului cu atitudinea lor din timpul probelor.

Momentul în care au părăsit reality show-ul a fost emoționant pentru toată lumea. Artiștii au părăsit din America Express - Drumul Soarelui cu amintiri de neuitat, dar și cu noi prieteni. Cei doi au dezvăluit numele concurenților cu care au mai vorbit după ce filmările emisiunii au luat sfârșit.

Ce au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre rivalitățile din America Express - Drumul Soarelui. Cu cine au legat o frumoasă relație de prietenie

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au povestit despre experiența pe care au trăit-o în Columbia, într-un interviu pentru viva.ro. Concurenții au fost impresionați peste măsură de bunătatea oamenilor. Tinerii nu se așteptau ca localnici să-i primească atât de frumos.

„Ne-au impresionat oamenii care împărțeau cu noi tot ce aveau din puținul lor și faptul că ne ajutau necondiționat. Mai ținem legătura cu două familii la care am stat acasă.”, au mărturisit aceștia.

De asemenea, artiștii au discutat despre rivalitățile din competiție, dar și despre noile prietenii care s-au legat între ei și alți concurenți pe Drumul Soarelui. Aceștia au declarat că s-au înțeles bine cu toți colegii din America Express, însă au mai ținut legătura cu Ionuț Rusu, George Tănase și Sonia Simionov după emisiune.

„Așa cum am zis și mai sus, noi am fost foarte prietenoși cu toate echipele și am ținut cu aliații noștri. Personal, nu prea știam pe nimeni înainte de show, poate doar ne-am intersectat de câteva ori cu unii, însă din aeroport, la plecare, ne-am înțeles cu toată lumea, la fel și în competiție. Câteodată uitam că suntem adversari! După ce am revenit cu toții, am legat o prietenie faină cu George Tănase, Ionuț Rusu și cu Sonia Simionov.”, au spus Cleopatra Stratan și Edward Sanda, conform sursei citate mai sus.

Concurenții au mai scos la iveală faptul că participarea la America Express i-a făcut să afle lucruri noi despre ei. Edward Sanda a dezvăluit că nu știa până acum că este atât de gurmand, în timp ce Cleopatra Stratan și-a dat seamă că nu este competitivă, ci îi place să facă lucrurile în ritmul ei, fără presiune.