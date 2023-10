Cu ce se ocupă Cătălin, fiul lui Romică Țociu. Concurentul America Express nu a moștenit taletul tatălui, dar are propria afacere

Romică Țociu și fiul său au o relație extrem de apropiată și acest lucru s-a demonstrat și în timpul show-ului. Cu toate acestea, Cătălin Țociu nu a călacat pe urmele actorului ci și-a ales o meserie complet diferită.

Pe Romică Țociu îl știe toată lumea, însă nu mulți știau că îndrăgitul actor de comedie are un fiu. Astfel, odată cu participarea lor la America Express, sezonul 6 publicul avut ocazia să afle mai multe despre acesta dar și să vadă ce relația frumoasă tată-fiu au cei doi. Tânărul în vârstă de 28 de ani nu i-a moștenit talentul actorului, însă își urmează pasiunea. Iată cu ce se ocupă Cătălin, fiul lui Romică Țociu, de la America Express, sezonul 6.

Cu ce se ocupă Cătălin, fiul lui Romică Țociu, de la America Express, sezonul 6. Tânărul a ales să își urmeze pasiunea

Romică Țociu are doi copii: pe Daria și Cătălin, tânărul alături de care a ales să plece pe Drumul Soarelui. Actorul este un tată extrem de mândru și pe parcusul competiției a declarat în mai multe rânduri, că nu putea alege pe cineva mai bun care să-l însoțească.

Deși nu a luat-o pe calea actoriei, concurentul de la America Express, sezonul 6 a moștenit o altă pasiune de-ale tatălui său. Potrivit unor declarații făcute în emsisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars, acesta este interesat de domeniul gastronomiei.C

Mai mult decât atât, tânărul în vârstă de 28 de ani, este acum chef bucătar și chiar are propria afacere, o pizzerie.

„Pot să spun că sora mea a moștenit talentul la actorie, iar eu talentul culinar. Dacă nu știi cu ce se mănâncă afacerea respectivă, nu poți să ai succes. Este o pasiune de-ale mele mai veche și acum o cultiv.

După cele trei module, ai diploma de chef bucătar, dar trebuie să profesezi. Și înainte, și după ce termini. După ce termini, poți să lucrezi într-o bucătărie cu stele Michelin. Noi nu cred că putem să ne dăm două ore din timpul nostru ca să ne bucurăm de o experiență”, a declarat Cătălin Țociu, concurentul de la America Express, sezonul 6 la XNS.

Ce spuneau Cătălin și Romică Țociu înainte de a pleca în America Express, sezonul 6

Îndrăgitul actor și fiul său au acceptat provocarea de a participa în cel mai dur reality show din România cu inima deschisă și cu dorința de a-și crea amintiri împreună. De asemenea, Romică Țociu a mai dezvăluit că cel care l-a convins a fost chiar fiul său, Cătălin.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic! În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul. Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari , numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă”, declara Romică Țociu.

La rândul său, Cătălin Țociu a mărturisit că este un fan al emisiunii America Express și faptul că trebuie să își iasă din zona de confort îl încântă și vrea să își depășească limitele.

Am văzut încă din primul sezon cum toate echipele descoperă locuri noi și interesante și sunt puși în situații în care niciodată nu s-ar fi putut afla și atunci am zis că trebuie bifată o experiență ca aceasta. Chiar vreau să ies din confortul zilnic și este și o ocazie de a întări și mai mult relația pe care o am cu tata. Cred că împreună vom face o echipă de senzație!”, a dezvăluit Cătălin Țociu de la America Express.