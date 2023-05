Cu ce se ocupă Vlad Huidu, soțul Giuliei Anghelescu. Cei doi vor participa la America Express

Cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, iar în emisiune le vor demonstra fanilor că pot deveni o adevărată echipă, pentru a trece cu bine peste probele dificile.

Artista și soțul ei se cunosc de peste 15 ani, iar la început nu s-au gândit vreodată că își vor întemeia o familie frumoasă. Mulți o știu pe Giulia ca fiind una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, însă puțini fani știu, de fapt, cu ce se ocupă soțul ei.

Vlad Huidu, fratele omului de televiziune, Șerban Huidu, este și el director de imagine, după ce a avut meseria de cameraman, scrie Spynews.ro. Chiar dacă provin din două lumi profesionale diferite, relația lor a trecut testul timpului.

El și frumoasa cântăreață vor sărbători în vară 11 ani de la cununia civilă, iar sentimentele lor sunt din ce în ce mai puternice. Împreună au doi copii superbi, pe Mikael Eduard și pe Antonia Sabina.

După ce au acceptat să meargă în aventura vieții lor, la America Express, Giulia le-a transmis fanilor un mesaj pe rețelele sociale.

„💥💥💥💥 BOOM 💥💥💥💥 Badass couple goes to @americaexpressromania !!!! Sunteți pregătiți? Noi suntem nerăbdători să plecăm în aventura vieții noastre!!! Copiii, familia, prietenii sunt alături de noi și au încredere că ne vom descurca de minune. Asteptăm ❤️❤️❤️ voastre în comentarii pentru că pentru noi contează enorm susținerea voastră! ARE YOU READYYYYY? Let’s do this!!!”, a scris cântăreața, în mediul online.

Cei doi se cunosc de peste 15 ani, iar la început nu se punea problema de dragoste la prima vedere. Conform Elle, ambii au fost prieteni, apoi și-au dat seama că poate fi ceva mai mult de-atât.

„Pe vremea aceea lucram la un post de televiziune. Filmam și ne-am întâlnit pe holuri. Era într-o fustiță roșie, scottish. Îmi plăcea ca apariție, dar nu m-am gândit niciodată că o să ajungem în situația asta. Ne-am întâlnit de câteva ori. M-a invitat la ziua ei”, povestea, acum ceva timp, Vlad Huidu, conform sursei citate.

„Era doar o prietenie la început. S-a transformat la un moment dat în ceea ce este astăzi. El mai dădea semne, dar nu voiam să le văd”, a completat și Giulia Anghelescu.

Cine sunt concurenții celui mai nou sezon America Express. Echipele care vor merge pe Drumul Soarelui

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei ,,scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

