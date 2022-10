Cum s-au cunoscut Melinda și Puya. Povestea de dragoste a celor doi concurenți de la America Express

Puya și soția lui, Melinda, au acceptat provocarea America Express. Cei doi se numără printre cele 9 echipe care au plecat în cea mai neașteptată aventură din viața lor, în cadrul celui mai greu reality show din România.

Artistul nu putea să trăiască această experiență fără soția sa. Melinda este femeia care a reușit să-l cucerească pe Puya cu felul său carismatic și frumusețea deosebită. Mai mult decât atât, aceasta i-a oferit și două fiice minunate.

Cântărețul și partenera lui trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de foarte mulți ani. Cei doi s-au căsătorit în 2011 după o relație de aproximativ 5 ani, iar evenimentul a fost unul discret.

Puya a povestit despre modul în care a cunoscut-o pe soția lui, Melinda

La începutul anului 2022, Puya a povestit despre cel mai frumos moment din viața sa, cel în care și-a întâlnit sufletul pereche. Artistul a fost invitat în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre cum și-a cunoscut soția.

Concurentul de la America Express a spus, fără ezitare, că el și Melinda s-au văzut pentru prima oară la un concert al său.

„Nu era fana mea. Eu am cântat la balul unde ea a prezentat. Și mi-a tras și țeapă cu banii! Ăia aveau sala plină și mie îmi ziceau că n-au bani. Și așa ne-am împrietenit. Am ținut legătura, am vorbit.. După a început să îmi placă jocul ăsta și îmi tot puneam concerte în zona unde era ea”, a spus Puya, potrivit click.ro.

Cântărețul a dezvăluit că îi plăcea foarte mult de Melinda, motiv pentru care începuse să își programeze concertele doar acolo unde știa că se află și ea.

„Sunam la cluburile din Cluj unde era ea. La un moment dat am cântat și într-un grajd! Și uite așa am reușit să acopăr fiecare sătuc din zona Clujului. (...) Când am cerut-o de soție copilul avea deja doi ani. Am fost rapizi. Până acum văd că m-a suportat.”, a mai adăugat concurentul de la America Express.

Eforturile depuse de artist au cucerit-o pe Melinda, iar acum formează o familie superbă.

„Primul copil nu prea l-am văzut. Aveam foarte multe spectacole, chiar și 4 într-o zi. Bine, nu mă plâng, că nu cred că o să mai am așa prea curând”, a mai zis Puya, conform sursei citate mai sus.

Puya și soția lui, Melinda, au trăit experiența America Express

În ultimii ani, Puya a stat departe de luminile reflectoarelor și ochii curioșilor, concentrându-se mai mult asupra familiei sale și carierei de artist. Vestea că acesta a plecat în America Express alături de soția lui i-a bucurat foarte tare pe fani.

Telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să-i vadă pe cei doi în cele mai dificile situații.

„Pentru noi America Express înseamnă să vedem America Latină așa cum niciun turist nu are cum să o vadă, să trăim o experiență completă. Pentru mine mai înseamnă și să dau burta jos”, au spus Puya și Melinda despre cel mai dur reality show din România.