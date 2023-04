De ce nu au mai apărut împreună la emisiuni Andreea Antonescu și Andreea Bălan, după întoarcerea din America Express

Andreea Antonescu a fost invitată la emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars, unde a vorbit despre experiența sa în America Express. Paula Chirilă și Andreas Petrescu au fost curioși să afle de la Andreea Antonescu de ce ea și Andreea Bălan nu au mai mers împreună la emisiuni, după ce s-au întors din America Express.

Andreea Antonescu a explicat că ea are un program încărcat, ca urmare a timpului pe care trebuie să-l dedice creșterii meziei sale și că nu a apucat să meargă la anumite emisiuni cu Andreea Bălan.

Citește și: Cine e, de fapt, bărbatul cu care Andreea Antonescu s-a afișat după ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale

De ce nu au mai apărut împreună la emisiuni Andreea Antonescu și Andreea Bălan. Ce a răspuns Andreea Antonescu

„De ce n-ai venit cu ea (n.r. la Xtra Nisght Show)? De ce nu vii cu ea luni (n.r. când urma să fie invitată Andreea Bălan la emisiune) , de ce nu ai venit cu ea astăzi”, a întrebat Andreas Petrescu.

„Luni o să fiu cu bebelina și nu am absolut nicio șansă, că doar nu vreți să-mi aduc bebelina la orele 23:00, și astăzi de ce mă întrebi pe mine? Eu am zis prezent”, a explicat Andreea Antonescu.

„Ați fost împruenă la Podcastito? Lumea începe să facă speculații. Auzim pe la colțuri, băi, s-au certat fetele după America Express?”, a spus Paula Chirilă.

„N-am apucat să mergem împreună la Podcastito. Nu mai poi să postezi nimic pe Instagram că vorbește lumea”, a răspuns Andreea Antonescu.

„Zice lumea că Dinu Maxer divorzeață, Andrei Auradits divorțează și Andre nu merg împreună la emisiuni”, a glumit Andreas Petescu

„Savă cerului că nu mai divorțez nici eu”, a glumit Andreea Antonescu.

De altfel, Andreea Antonescu a precizat la Întrebări de NErăspuns că Andreea Bălan o vizitează acasă și petrec timp împreună, deci nu se pune probelma despre o distanțare între cele două artiste.

Citește și: Cine e și cum arată Răzvan, fratele Andreei Antonescu. Ipostază adorabilă în care s-au pozat, în seara Finalei America Express

Andreea Antonescu a mai vorbit și despre viața ei cu bebelușul Victoria:

„Îmi e mai ușor cu bebelina mea iubită pentru că am experiența Sienei. Îi cânt și este foarte atentă, îi place foarte mult”, a povestit cântăreața.

De asemenea, Andreea Antonescu a povestit că primul lucru pe ar el-a făcut când s-a întors din America Express a fost să meargă la medic pentru analize.

„Când m-am întors din America Express am fost să-mi fac analizele, pentru că îmi intrase un vierme în palmă. Am fost să culeg ceapă și în românia nu există viermi de ceapă. Și tocmai de asta echipa de producție nu a știut că pentru a culege ceapă ar fi bine să ne dea mănuși. Am descoperit eu că există și acești viermi de ceapă care te străpung”.

În cadrul emisiunii de la Antena Stars a dorit să dezvăluie ce greutate are: 45,6 kilograme.