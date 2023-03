Finala America Express, 19 martie 2023. Ce au pățit Andreea Bălan și Andreea Antonescu în timpul probei. De ce s-au întors

La cea de-a doua misiune, din ediția de pe 19 martie 2023, concurenții au avut de găsit un palmier din zonă, acolo aflându-se îngropată o punguță cu primele versuri din imnul României și cel al Columbiei.

Pentru că Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au descurcat cel mai bine la testul cu harta, s-au întors primele la Irina Fodor și au primit noul indiciu. Cu toate acestea, fix în timpul probei, fetele de la Andre au realizat că nu știu ce caută și fost nevoite să revină la pupitru pentru întrebări suplimentare.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au întors la Irina Fodor pentru întrebări suplimentare, la America Express ediția 37 din 19 martie 2023. Ce i-au cerut prezentatoarei

„Irina, dar noi nu înțelegem ce căutăm la bază. Trebuie să dezgropăm?” a fost întrebarea Andreei Bălan când au trecut pe lângă pupitrul Irinei Fodor, în timpul misiunii.

De asemenea, și celorlalte două echipe proba cu versurile-ghicitoare le-a pus bețe în roate. Cocurenții s-au învârtit mult timp în jurul palmierilor până au zărit indiciile pe care le căutau. Primii care au reușit să decopere săculeții cu cele două imnuri au fost Bordea și Cortea, urmați de Scărlătescu și Doina, fetele de la Andre fiind ultimele.

„Ne-a luat ceva timp. Am luat o jumătate de plajă, apoi am mers în partea cealaltă. Am luat toți copacii strâmbi la rând și am săpat la fiecare dintre ei, la rădăcină și am săpat cu mâna, cu piciorul, nu era nimic”, a povestit Andreea Bălan.

„Și ne părea rău, pentru că până în punctul acela, eram primele. Ne părea rău pentru că știam că e un singur copac, care corespondea 100% descrierii și ne-am întors tot la acela” a adăugat Andreea Antonescu.

