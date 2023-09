Fotoreportaj America Express, episodul 1. Vezi, în exclusivitate, primele imagini din culisele celui mai așteptat reality show

Cel de-al șaselea sezon America Express începe în curând dar până atunci, vă prezentăm imagini în premieră din culisele celui mai așteptat reality show. Fotograful Andrei Pungovschi a realizat un fotoreportaj cu momente importante din cadrul competiției, dar și din spatele camerelor de filmat.

Fotograful Andrei Pungovschi a însoțit echipa de filmare America Express și în sezonul 6, surprinzând momente importante în spatele camerelor de filmat. Încă de la început, acesta a imortalizat emoțiile care îi încearcă pe toți, atunci când se află în cursă. În primul episod al fotoreportajului apar imagini cu oamenii din spatele camerelor de filmat de la America Express.

9 echipe curajoase au acceptat provocarea America Express și au pornit pe Drumul Soarelui plini de speranță și multe planuri. Însă, odată cu concurenții și cei din echipa de filmare trec prin aceleași situații „la limită”.

Cu toții sunt nevoiți să înfrunte provocările de pe Drumul Sorelui, fie că este vorba de vremea nefavorabilă, zone rău famate sau lipsa de cooperare a localnicilor.

De cele mai multe ori, echipa de filmare aleargă fără oprire, iar pauzele sunt scurte, la final de zi atunci, când servesc masa și reușesc să se relaxeze, imaginile din culise demonstrând dedicarea tuturor.

Citește și: Primele fotografii cu Irina Fodor din America Express. Ce imagini din culise a publicat prezentatoarea

Cine este Andrei Pungovschi, fotograful care surprinde situațiile imposibile din spatele camerelor de filmat de la America Express

Andrei Pungovschi este unul dintre cei mai celebri fotografi români, care s-a remarcat prin prisma pasiunii și perseverenței de care a dat dovadă, reușind să vorbească prin imagini.

Pasiunea lui Andrei Pungovschi pentru fotografie s-a dezvoltat în 2006, când a petrecut un an la University of Missouri, unde a studiat noțiuni de fotojurnalism. Mai târziu, a devenit colaborator al agenției France Presse în România și parte a echipei Decât O Revistă. De-a lungul tipului, fotografiile lui au apărut în diverse publicații străine, printre care The New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Esquire Romania, The Associated Press. Din anul 2007, a predat câțiva ani fotojurnalism, iar în 2011, a câștigat o bursă de la Fundația Rosalynn Carter, în urma căreia a realizat un proiect despre costurile sociale ale anxietății.

Rămâi pe a1.ro, fotograful Andrei Pungovschi te va încânta cu o nouă serie de imagini din fotoreportajul America Express.

Citește și: Chefi la cuțite și America Express, sezoane noi în această toamnă la Antena 1

Cine sunt concurenții din America Express - Drumul Soarelui

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, 9 perechi de vedete sunt gata să pornească în doar câteva zile pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei ,, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie.