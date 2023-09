Fotoreportaj America Express, episodul 4. Vezi, în exclusivitate, primele imagini din culise. Cum a fost pozată Mona Segall

Doar puțin timp ne mai desparte de premiera celui de-al șaselea sezon America Express. Însă, până atunci, continuăm seria cu fotografii din culisele celui mai dur și așteptat reality-show.

Fotograful Andrei Pungovschi, cel care a însoțit echipa de filmare America Express în sezonul 6, a realizat un fotoreportaj cu momente și detalii importante din cadrul competiției, dar și din spatele camerelor de filmat.

Încă de la început, focusul său a fost pe spargerea barierelor acestui reality-show, pentru ca telespectatorii să poată simți adevărata emoție și aventură pe care au trăit-o atât producătorii, cât și echipa de fimare, concurenții și prezentatoarea Irina Fodor pe Drumul Soarelui.

Astfel, în cel de-al patrulea episod al fotoreportajului avem acces inclusiv la imagini cu Mona Segall, producătoarea reality-show-ului America Express alături de Robert Lionte.

Imagini din culisele celui mai așteptat reality-show. Ce se vede în episodul 4 din seria de fotoreportaje America Express

În episodul 4 din seria de fotoreportaje America Express cunoaștem și mai bine anvergura proiectului, căci vedem imagini cu momente de la filmare, când localnicii curioși trăiau alături de concurenți, producători și întreaga echipă de filmare emoțiile competiției.

Unii dintre ei, în special cei tineri, au fost surprinși în timp ce făceau poze cu telefoanele, semn că momentul era unul la fel de grandios și pentru ei.

Alături de două imagini care o surprind pe prezentatoarea Irina Fodor între cadre, fotograful Andrei Pungovschi a imortalizat-o și pe producătoarea emisiunii America Express, Mona Segall, cea fără de care nu ne puteam bucura de o astfel de aventură spectaculoasă pe micile ecrane.

Cine este Andrei Pungovschi, fotograful care surprinde situațiile imposibile din spatele camerelor de filmat de la America Express

Andrei Pungovschi este unul dintre cei mai celebri fotografi români, care s-a remarcat prin prisma pasiunii și perseverenței de care a dat dovadă, reușind să vorbească prin imagini.

Pasiunea lui Andrei Pungovschi pentru fotografie s-a dezvoltat în 2006, când a petrecut un an la University of Missouri, unde a studiat noțiuni de fotojurnalism.

Mai târziu, a devenit colaborator al agenției France Presse în România și parte a echipei Decât O Revistă. De-a lungul tipului, fotografiile lui au apărut în diverse publicații străine, printre care The New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Esquire Romania, The Associated Press.

Din anul 2007, a predat câțiva ani fotojurnalism, iar în 2011, a câștigat o bursă de la Fundația Rosalynn Carter, în urma căreia a realizat un proiect despre costurile sociale ale anxietății.

Cine sunt concurenții din America Express - Drumul Soarelui

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, nouă perechi de vedete sunt gata să pornească pe Drumul Soarelui, o nouă aventură la capătul lumii oferită de America Express.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș, sunt concurenții care au spus un „DA” hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie.