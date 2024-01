Adevărul despre relația dintre Mike si fiica Iuliei Albu. Imaginile care arată cum se înțeleg Mikaela și iubitul mamei sale 

Iulia Albu a publicat recent un videoclip care arată ce relație există între fiica și iubitul ei. Frumoasa adolescentă a fostei concurente America Express apare în videoclip îmbrățișându-l pe Mike.

Frumoasa Mikaela are o relație foarte bună cu iubitul mamei sale, iar unul dintre cele mai recente videoclipuri publicate de Iulia Albu dovedește acest lucru

Frumoasa Mikaela are o relație foarte bună cu iubitul mamei sale, iar unul dintre cele mai recente videoclipuri publicate de Iulia Albu dovedește acest lucru. În imaginile realizate cu ocazia începutului anului 2024, Mikaela apare foarte zâmbitoare, oferindu-i o îmbrățișare lui Mike. Ulterior, în cadru apare și Iulia Albu, iar adolescenta îi ia în brațe pe ambii adulți.

Iulia Albu, Mike și Mikaela, portret adorabil de familie

Imaginile adorabile i-au topit pe cei care au apreciat frumusețea, dar și tandrețea de care dau dovadă cei trei, în ciuda tensiunilor cre au avut loc la America Express.

În timp ce Mikaela îl ia în brațe pe Mike, violonistul o cuprinde și el protector pe fiica partenerei sale.

„Sunteți niște frumosi”, „Sunteți minunați”, „Adroabili”, sunt câteva dintre comentariile primite de Iulia Albu în comentarii, în dreptul videoclipului de familie.

Întrebată cum a reacționat fiica ei atunci când i-a făcut cunoștință cu iubitul ei, Iulia Albu a mărturisit că: „Mika ș-a adorat pe Mike din prima clipă în care l-a cunoscut, chiar dacă pe parcursul timpului au avut neînțelegeri. Pentru că neînțelegerile sunt firești. Sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil.

Ea este la o vârstă destul de dificilă, rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți”, a răspuns sincer criticul de modă.

Mike, însă, a ținut să o corecteze pe vedetă și a menționat că, de fapt, neînțelegerile lor nu au existat „pe parcursul timpului”, ci au apărut „în ultimul timp”. „Pe parcursul timpului, nu am avut probleme, a fost chiar o relație frumoasă și nu au fost incidente”,

În podcastul „La Țocii”, vedeta a povestit și cum a decurs mutarea iubitului ei în România. Pentru că Mike locuia în Marea Britanie, o perioadă de timp, ei au avut o relație la distanță. Până într-o zi când duceau împreună cocoșul ei la Periș, iar aceasta i-a propus să se mute înapoi în țară.

„I-am spus: Iubitule, uite care e treaba. Tu ori te muți în România, ori ne despărțim. S-a uitat la mine și mi-a zis: O să mă mut, ce să fac?. Așa a fost integrat Mike în familia noastră”, a adăugat Iulia Albu.

Astfel, în momentul în care bărbatul a decis să se mute alături de aceasta și fiica ei, cea mică îl cunoștea deja de un an și l-a primit cu brațele deschise. Ei au mai adăugat că Mike este implicat și în educație fiicei Iuliei Albu. Acesta vorbește zilnic cu Mikaela în engleză pentru a exersa, ies împreună în parc, cu rolele sau cu bicicleta și per total, petrec mult timp împreună.