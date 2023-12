Iulia Albu și Mike au stat despărțiți o lună și jumătate după America Express. Cum l-a iertat vedeta: „Ne-am împăcat în pat”

Iulia Albu și Mike au recunoscut că au trecut printr-o scurtă despărțire, după ce s-au întors de la filmările pentru America Express. Recent, cei doi au vorbit despre perioada în care au stat separați și au oferit detalii picante despre modul în care s-au împăcat. Ce au dezvăluit!

Iulia Albu și Mike formează unul dintre cele mai controversate cupluri de la America Express sezonul 6, cei doi intrând în atenția telespectatorilor în urma discuțiilor aprinse, dar și al modului în care el a tratat-o pe vedetă. Certurile dintre ei, dar și replicile lui au atras un val de critici în jurul relației lor.

Invitați, de curând, în cadrul podcastului moderat de Romică Țociu, Iulia Albu și Mike au recunoscut că au fost despărțiți timp de o lună și jumătate, după încheierea filmărilor de pe Drumul Soarelui. În timp ce criticul de modă a povestit că ea a fost cea care a inițiat împăcarea, iubitul ei a precizat că nu show-ul de aventură a fost de vină. Iată ce declarații au făcut!

Iulia Albu și Mike au dezvăluit că împăcarea a avut loc în dormitor. Ce detalii picante au oferit

Iulia Albu și Mike au povestit cum s-a schimbat relația lor după experiența America Expres. În cadrul podcastului moderat de Romică Țociu, vedeta a dezvăluit că ea a fost cea care a luat atitudine și a inițiat împăcarea, după ce au stat separați mai bine de o lună.

Cei doi au mărturisit că ceea ce a început ca un simplu apel s-a transformat într-o împăcare surprinzătoare în dormitor. Iulia Albu și Mike au mai precizat că de atunci legătura lor este mult mai puternică.

„Noi ne-am împăcat în pat, pur și simplu. M-a sunat într-o zi că are nevoie să mute ceva în dormitor, bineînțeles că am mers să mut ceva și am dărâmat totul. Asta a fost și ne-am împăcat.”, a spus Mike, citat de Viva și click.ro.

„Era cu <<Amin>>, era cu parastas atunci. Ne-am împăcat într-o secundă. Am fost supărați mult timp, dar la un moment dat… a fost așa obositor, a trebuit să redecorez că mă plictiseam singură. Mi-am luat tuia. Nu mai era el să-mi gătească și să aibă grijă de mine.”, a completat Iulia Albu, potrivit surselor citate mai sus.

De ce s-au despărțit Iulia și Mike după America Express

În ciudat experiențelor trăite în timpul filmărilor pentru America Express, Mike a precizat că nu show-ul a produs ruptura temporară dintre ei, ci „bunul-simț”. Bărbatul a adăugat că amândoi au avut nevoie de o perioadă de introspecție.

„O iubesc pe Iulia și nu cred că America Express sau altă experiență ar fi trebuit să ne dezbine. Cu toate că am avut un moment în care am fost separați, nu cred că ne-a separat America Express, ne-a separat bunul-simț și un moment… de repaus. Am avut amândoi un moment de introspecție. Eu mi-am luat perna și am plecat.”, a spus Mike la podcastul moderat de Romică Țociu, potrivit surselor citate mai sus.