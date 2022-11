Jurnal de America Express, episodul 10. Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au vorbit despre locurile periculoase pe care le-au văzut

În episodul 10 de Jurnal de America Express a venit rândul concurenților Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta să vorbească despre provocările întâmpinate în cel mai dur reality show din România. Cei doi au mărturisit că experiența America Express i-a ajutat să se cunoască mai bine pe ei înșiși.

Joaquin Bonilla a mărturisit că el s-a născut în Mexic, însă acest aspect nu îi infulențează parcursul în America Express.

„Pentru mine nu-i niciun avantaj. A fost interesant că am descoperit chestii despre care nu știam că există. Cred că acum ca mexican nu am niciun prieten sau familie care să fi văzut ce am văzut eu în câteva zile.

Ce mărturisiri au făcut Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta în Jurnal de America Express

„Show-ul ăsta te poate schimba. Descoperi lucruri despre tine pe care nu le bănuiai. S-a întâmplat ceva foarte magic. Brusc am descoperit că-mi place să adun oameni de pe stradă să-i pun să facă lucruri. Asta mi se pare colosal. Cea mai mare descoperire raportată la propria persoană. Cred că provocările sunt 2: a trăi fără telefon și a nu muri de foame cu 1 euro pe zi”, a declarat Ovidiu Buta.

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au precizat că au remarcat scene periculoase în zonele în care au fost.

„Am trecut pe lângă, că n-am avut voie să oprim, cel mai periculos oraș din lume în clipa de față și la fiecare cazare oamenii ne-au avertizat că s-au mai împușcat încă 8 oameni. Toți ne-au avertizat că există acest risc având foarte mult echipament să atragem atenția. Am înțeles că au existat mașini dubioase care au circulat în jurul nostru, au mai fost altercații în parc.

Citește și: Jurnal de America Express, episodul 4. Puya și Melinda, dezvăluiri despre participarea lor în cel mai dur reality show din România

Traseul i-a dus pe concurenți în Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută de peste 7000 de kilometri. Filmările pentru cel de-al cincilea sezon, America Express – Drumul Aurului, au început în luna mai, iar acum, telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 pot vedea ce s-a întâmplat în culise, la Jurnal de America Express, la TV și pe AntenaPLAY.

Când se difuzează Jurnal de călătorie | America Express

Săptămânal, luni și marți, după Chefi la cuţite, dar și pe AntenaPLAY, fanii show-ului vor intra în culisele celei mai aşteptate emisiuni, vor cunoaşte mai bine perechile de vedete care au plecat pe Drumul Aurului, vor vedea ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi şi cum se produce pas cu pas un show de o asemenea amploare.

Citește și: Jurnal de America Express, episodul 1. Primele imagini cu provocările prin care au trecut concurenții: „Nu credeam că o să leșin”

Anul acesta, cel mai dur reality show din România a ajuns în cel de-al cincilea sezon pe un alt continent. Asia Express s-a transformat în America Express, iar pe Drumul Aurului au pornit 9 perechi de vedete.

Vedetele noului sezon au pornit pe urmele conquistadorilor și au descoperit culorile și condimentele din Mexic, au explorat templele din Guatemala și au descifrat misterele din Columbia. Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela, sunt vedetele care au pornit la lupta pentru râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.