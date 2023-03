Puya explică gestul din timpul spectacolului în care tânăra s-a urcat pe scenă: „Dacă te-ai suit pe scenă, atunci uimește-mă”

Puya a devenit viral în mediul online după ce o domnișoară s-a urcat pe scenă în timpul concertului. Artistul a oprit muzica și i-a spus adolescentei să coboare de pe scenă, moment în care a făcut aluzie și la prezența soției sale la acel concert. Cu toate că unii ar crede că Melinda i-a făcut semne în timpul show-ului, artistul a declarat în cadrul unei emisiuni că nu a fost vorba de așa ceva.

„Nu se bagă în show-urile mele, dar e o fază la femei. Dacă te duci în club și ești singur, nu te bagă nimeni în seamă și dacă te duci cu cineva, atunci se întâmplă cele mai mișto lucruri”, a declarat Puya.

Ce spune Puya despre gestul tinerei care s-a urcat pe scenă în timpul concertului: „Nu ești nici vreo dansatoare, nici nu cânți rap”

Puya a fost lăudat pe rețelele sociale pentru gestul său, iar acum a venit și cu o explicație.

„De ce te sui pe scenă? Te sui pe scenă ca să ce? Că nu ești nici vreo dansatoare, să ne uităm unu la altul că nici nu cânți rap? Eu să știi că consider scena ca un loc sacru. Eu nu cred că ar trebui să pășească cineva pe bucata aia de lemn dacă nu are ceva de făcut. Nu te sui așa tu ca nebunul, mai ales într-un spectacol, te trezești să te urci pe o scenă ca să faci ce? Dacă te-ai suit pe scenă, atunci uimește-mă. Nu folosești bucata aia de scenă pur și simplu ca să te vadă mama. Am înțeles, nu avea rost”, a spus Puya.

Imagini de colecție din copilăria și adolescența lui Puya în videoclipul piesei „Stele căzătoare”. Cine mai apare în clip

Întrebat dacă a primit avansuri „pe față” de-a lungul carierei sale, Puya a răspuns ironic: „Tu ai vorbit cu nevastă-mea? După ce m-am scos acum cu clipul ăsta, nu vreau să stric treaba. Să știi că o să fie o povară în curând. Obișnuiam să nu fiu ăla de treabă, acum sunt prea de treabă, nu știu ce se întâmplă”, a mai spus.

Sfaturi prețioase de la Puya pentru bărbați: „Ar fi cazul ca bărbații să respecte femeile adevărate”

Artistul a demonstrat în show-ul America Express că este un familist convins și nu ezită să arate asta cu orice ocazie. În cadrul aceleași emisiuni, Puya a spus că bărbații nu ar mai trebui să judece femeile „ușoare” și să încerce să se mai uite și în altă parte. Mai mult decât atât, spune el, a trecut și el prin această perioadă a vieții. Un preot i-a deschis ochii și l-a determinat să se îndrepte și spre un alt prototip de femeie.

Care este secretul căsniciei fericite dintre Puya și Melinda. Artistul a dezvăluit cum gestionează certurile din cuplu

„Ar fi cazul ca bărbații să respecte femeile adevărate, femeile în care cred pentru că toată lumea se plânge de femeile ușoare. Păi dacă le bagi doar pe alea în seamă, celelalte cad într-o umbră. Pe de-o parte, toți bărbații se plâng, dar nici nu acordă respectful necesar, se plictisesc repede. Și atunci, ar fi cazul să îndrepte lucrul ăsta dacă vor pe cineva în viața lor.

Eu așa m-am însurat. M-am dus să mă spovedesc și i-am zis preotului: nu pot să-mi fac o relație și zice: da, da, că pe alea cuminți nu le bagi în seamă. Și cumva avea dreptate pentru că îmi pierdeam răbdarea. Asta ar fi ideal. Lucrurile se întâmplă foarte repede, ar trebui să le lăsăm să se întâmple mai ușor și să avem răbdarea necesară că asta cred că e cheia”, a mai declarat Puya.