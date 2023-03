Reacția virală a lui Puya când o adolescentă a urcat pe scenă în timpul concertului: „O vezi pe aia mică? Aia e nevastă-mea”

Puya este cunoscut ca fiind unul dintre băieții răi din „La Familia”, însă se știe despre el că este familist convins. Este căsătorit cu Melinda din 2011 și au împreună trei fetițe superbe. Puya și Melinda au devenit mai cunoscuți în calitate de cuplu prin participarea lor la „America Express”, acolo unde au demonstrat cât de mult se iubesc și se respectă unul pe altul.

Reacția virală care a uimit toți internauții. Ce i-a spus Puya unei adolescente care a urcat pe scenă să danseze în timpul concertului susținut de el

Puya este un familist convins și demonstrează asta ori de câte ori are ocazia. Un videoclip viral care circulă pe internet îl arată pe Puya care dă o lecție de viață impresionantă. O adolescentă s-a urcat pe scenă în timpul concertului pe care îl susținea într-un club și a început să danseze lângă el. Rapper-ul a oprit imediat muzica și i-a spus câteva vorbe pe care cu siguranță tânăra le va ține minte pentru tot restul vieții.

„Stop, stop. Fii atentă, o vezi pe aia mică și neagră de acolo? Aia e nevastă-mea, nu ai cum să dansezi cu mine. Deci, nu ai cum. E imposibil. E mică și a dracu'. Lasă-mă că eu știu să cânt singur, fără dansatoare”, i-a spus artistului adolescentei.

În momentul în care ea a auzit aceste vorbe a ridicat mâinele în sus în semn de pace și s-a retras alături de o prietenă care venise să o ia de pe scenă.

„Începem din nou”, i-a spus Puya dj-ului, uimit de cele întâmplate.

Întâmplarea a devenit virală în mediul online și a strâns numeroase comentarii pozitive la adresa artistului. Cu toții au aplaudat gestul făcut de el.

„Nu am crezut niciodată că Puya are un caracter atât de mișto. Bravoooo”, „Fiecare femeie merită un Puya în viața ei”, „Mi-am schimbat total părerea despre Puya. E un familist convins și un om de nota 100. Mai normal decât multe alte vedete și fără figuri. Respect!”, „Lecții de viață... Jos pălăria, Puya”, „Așa bărbat, jos pălăria”, au fost câteva dintre reacțiile internauților.

Puya și Melinda s-au cununat la Primăria Sectorului 3 din București, în urmă cu 12 ani. Ținutele lor și ale invitaților au fost ceva mai atipice față de cum ne-am fi obișnuit pentru un astfel de eveniment. Cei doi au apărut îmbrăcați lejer, în pantaloni scurți și tricou. Aceeași ținută a fost abordată și de invitați.

Povestea lor de dragoste este una superbă, Puya amintindu-și cu amuzament și emoție de acele vremuri.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, declara Puya acum ceva timp.