Reacția lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea la atitudinea lui Edward Sanda din America Express. Ce au spus: „Cum merge la socru?”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au vorbit despre atitudinea lui Edward Sanda din America Express - Drumul Soarelui, în episodul 14 din Podcastito Express. Cei doi au discutat, fără reținere, despre comportamentul tânărului artist în emisiunea difuzată exclusiv pe AntenaPLAY.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu s-au mai putut abține și au reacționat, după ce s-au difuzat primele ediții din America Express - Drumul Soarelui. Cei doi au fost invitați la Podcastito Express, emisiunea difuzată exclusiv pe AntenaPLAY, unde au povestit despre atitudinea lui Edward Sanda.

Printre cele nouă echipe care au acceptat provocarea celui mai dur reality show din România se numără Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Artiștii au atras imediat atenția telespectatorilor cu atitudinea pozitivă.

Mai mult, tânărul a ieșit în evidență datorită poftei sale de mâncare. De altfel, un alt detaliu care a generat o mulțime de reacții negative din partea telespectatorilor a fost comportamentul său din concurs.

Deși parcursul lor a fost unul scurt în emisiune, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au făcut remarcați rapid prin atitudinea lor și povestea de dragoste. În ciuda certurilor de pe traseu, aceștia au reușit să se motiveze și să continue cursa.

Cel mai discutat moment de către oamenii de acasă a fost cel în care artistul și-a chemat partenera să-l înlocuiască în timpul unei misiuni, deoarece a considerat că este mult prea periculos pentru el, având frică de înălțime.

Decizia lui Edward Sanda a atras asupra sa o mulțime de comentarii și critici din partea telespectatorilor. Chiar și Nelu Cortea alături de Cătălin Bordea au discutat despre atitudinea tânărului în fața camerelor de filmat.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, reacție neașteptată la comportamentul lui Edward Sanda de la America Express

Pentru că au fost invitați în episodul 14 din Podcastito Express, emisiune exclusivă AntenaPLAY, Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu au uitat să discute despre un subiect delicat pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan.

Foștii concurenți America Express au avut o reacție neașteptată când a venit vorba despre atitudinea tânărului artist de pe Drumul Soarelui. Aceștia au povestit, fără pic de reținere, despre situația în care Edward Sanda nu a dat dovadă de curaj.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic: «Cred că am fost laș astăzi», o să pun momentul ăla cu el: «Baby, e prea periculos, hai tu!». Eu când am văzut faza aia la TV, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit «baby» cu «este», cu «prea periculos» și cu «hai tu» din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva!

Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder. Nu vedeai body builder pe vremea aia, și nici femei cu silicoane.”, a spus Cătălin Bordea la Podcastito Express.

„S-a dus fata aia în coridă și, la un moment dat, nici nu vedea bine săraca cu ochelarii ăia pe nas, și căuta de una singură indiciile”, a mai adăugat el.

Nelu Cortea nu s-a putut abține și a folosit o replică dură despre piesa pe care a scos-o Edward Sanda, după experiența dificilă din America Express: „Dacă tot ai avut o traumă atât mare, nu faci frate piesă despre ea!”.

