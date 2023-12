Semifinala America Express, 18 decembrie 2023. Concurenții trec printr-un carusel de emoții. Ce s-a întâmplat cu Alexia Eram

În Semifinala America Express, o parte a echipei explorează orașul pe două roți, în timp ce cealaltă jumătate se bucură de căldura și confortul caselor în care au fost cazați. Etapa semifinală a adus cu sine o tradiție binecunoscută - separarea echipelor. Află ce s-a întâmplat în ediția din 18 decembrie 2023, pe Drumul Soarelui, în ediția cu numărul 38.

Pe Drumul Soarelui continuă livrările cu beach taxiurile și la vreme de noapte. După acest prim joc se pot câștiga alți sfințișori, acele cartonașe care aduc punctaje importante. În timp ce o jumătate a echipei colindă pe două roți străzile înghițite de întuneric, cealaltă jumătate care va lua cu asalt ziua de mâine se bucură de căldură caselor în care au fost cazați.

Separarea echipelor s-a impus în a doua zi din etapa semifinală de la America Express, ca o tradiție mult obținută în această aventură spectaculoasă. Pentru echipele sezonului 6, vestea pare să nu fi fost una chiar simplă, însă obținuți cu greul vreme de săptămâni bune, încă o provocare nu se simte în economia rezistenței lor. America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Alexia a fost înconjurată de câini în timpul probei. Ce au surprins camerele în etapa semifinală la America Express. Află ce s-a întâmplat în ediția din 18 decembrie 2023, pe Drumul Soarelui

Pentru Alexia Eram cursa pe bicicletă nu a fost una tocmai simplă pentru că a adunat în jurul său mai mulți căței care perindau străzile în miezul nopții: „Îmi țineam picioarele să nu mă muște”. Din fericire, nu a fost agresivi și a reușit să scape repede de un factor ce i-ar fi putut afecta timpul în misiune.

La câțiva metri în față, pe șosea, întâlnește două persoane cărora le-a cerut ajutorul, care s-au arătat binecuvântarea ei în această cursă. Bărbatul conducea o motocicletă, în timp ce soția lui, o doamnă cumsecade, s-a oferit să pedaleze împreună cu Alexia pe traseul hărții. După doar puțin efort, auzind că Alexia se grăbește, localnicul care îi urmărea cu motocicleta, a decis să împingă cu un picior beach taxiul, în vreme ce celălalt se afla pe motor. Astfel, drumul a fost parcurs cu o viteză amețitoare.

Vlad Huidu a ajuns primul la Irina Fodor: „Când am ajuns primul m-am bucurat enorm pentru soția mea care știam că va pleca prima și creez un avantaj!”

După ce au îndeplinit prima sarcină, jucătorii care au colindat în noapte străzile Argentinei se pot retrage la culcare, numai că vor fi cazați împreună în această noapte, într-o plăcută senzație de tabără.

Concurenții separați și-au așternut gândurile pe hârtie. Ce mesaj sensibil i-a transmis Cătălin tatălui său, la America Express. Află ce s-a întâmplat în ediția din 18 decembrie 2023, pe Drumul Soarelui

Au trăit fiecare zi la extreme, doar uneori se mai puteau îngâna cu pacea oferită de peisajele mirifice ale Americii de Sud, pândiți însă de pericole și provocări neștiute, însă cu toții și-au format o armură de aventurier, iar din când în cânt o mai dau jos pentru a simți paleta de emoții prin care fiecare om trece. Pentru cei aflați la cazare, la loc cald și protejați de misterele nopții, emoțiile încep să curgă pe o bucată de hârtie.

„Sunt cel mai mândru copil față de un părinte, nu există mândrie mi mare decât să-l văd pe tata la 61 de ani că toată competiția a tras cot la cot cu mine și știu că îi este greu. El nu se plânge niciodată, dar știu că îi este greu. Îmi este mie greu…”, a declarat Cătălin Țociu la testimoniale.

Emoționată la partea scrisorii a fost și Alexia Eram, care a mărturisit că a avut ocazia prin intermediul competiții să-și redescopere fratele mai mic, pe Aris Eram: „Cred că asta va fi cea mai frumoasă probă pe care am avut-o în America Express. Dragă, Aris, cred că aici mi-am regăsit fratele meu mai mic. Cu această frază am început. Este adevărată, aici mi-am regăsit fratele. Noi nu am comunicat niciodată atât de mult, nu am stat 24 din 24 cum am stat aici. Am putut să mă întâlnesc și să cunosc un bărbat în devenire, pentru că eu când -am lăsat pe Aris un băiețel. Acum, este un bărbat în toată firea și am reușit să-l recunosc”, a mărturisit Alexia.

