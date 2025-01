Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, rezumat episoade 10, 11 și 12, 30 ianuarie 2025. George află de Ana. Mama Lena, probleme cu Basty

Lucrurile s-au complicat și mai mult în episoadele 10, 11 și 12 din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, din data de 30 ianuarie 2025. Descoperă ce s-a întâmplat cu Ana, Tudor, Alexia și mama Lena.

Povestea Anei continuă în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. În episoadele 10, 11 și 12 din 30 ianuarie 2025, Ana încearcă să își așeze lucrurile din viața ei, însă situațiile devin din ce în ce mai complicate. Tudor nu reușește să își găsească liniștea, iar mama Lena se alege cu o anchetă.

Serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 10 din 30 ianuarie 2025. Mama Lena este nevoită să meargă la secția de poliție pentru Dumi și Toby

În episodul 10 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, numit „Pericolul din umbra”, o vedem pe Ana cum se gândește la relația ei cu Tudor și, în loc de regret, simte eliberare. Ajunsă acasă, aceasta constată cu stupoare că mama Lena este la secția de poliție, fiindcă Dumi și Toby au fost arestați.

„Nu știm de ce, dar de asta s-a dus mama Lena, ca să vadă”, a zis Ducu.

„Nu am făcut nimic, te rog să mă crezi”, a zis Toby, când a dat cu ochii de mama Lena, care i-a zis că doar pe el îl ia acasă, fiindcă Dumi s-a ales cu cazier.

„Ce facem cu Tudor?”, a întrebat Victoria pe George, iar acesta a asigurat-o că Tudor nu va repeta lucrurile.

„Mi-a promis că între ei totul se termină”, a mai zis bărbatul.

„Dacă s-a mai întâmplat din nou ceva e vina mea”, a zis femeia.

Ducu încearcă să își liniștească fiica, însă Alexia reacționează urât atunci când descoperă că Tudor se mută acasă la el. Socrul ei îi promite că se va asigura că Ana nu îi va face probleme.

Alexia a mers la apartament și l-a întâlnit pe Tudor, aceasta fiind o bună ocazie pentru ea să îl confrunte cu privire la situația și la relația lor.

„Suntem logodiți și stăm cu părinții. Nu era mai simplu să îmi spui să mă mut cu tine?!”, a întrebat Alexia pe Tudor.

„Nu, nu era mai bine”, a fost replica tânărului.

„Ce s-a schimbat bine? Am vrut să îți spun ce contează în viețile noastre, ce contează. Nu îmi văd viața pentru tine, bagă-ți mințile în cap și nu te mai ascunde. Acum te iert, dar nu te mai ascunde, că o să fac urât și nu vrei asta, nu?”, a zis tânăra, plecând totodată.

Lucrurile se complică atunci când Basty vine în vizită la mama Lena, în inspecție, și dă cu ochii de Ana, dar observă totodată că mai lipsește cineva din familie.

Serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 11 din 30 ianuarie 2025. Basty pune la cale un plan ca să scape de Ana

În episodul 11 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, Basty devine un potențial pericol pentru Ana.

„Ana, ai apropae 26 de ani, ești angajată, ai salariu. Mama Lena, dacă pentru ea face o excepție, atunci înseamnă că răpim șansa unui copil pentru un acoperiș, o masa caldă. Și uite, trebuia să mă anunțați că urmează să facă 26 de ani, că se eliberează un loc”, a zis Basty, care apoi află adevărul despre tânărul care lipsește din casă.

„Doamna Elena, propun să mergem până la fundație să avem o discuție”, a zis acesta.

„Ana, roagă-l pe Tudor să discute cu tatăl lui să renunțe la ancheta asta”, a fost propunerea făcută de Toby.

Tudor începe să se simtă tot mai vinovat și își dorește să dea cărțile pe față și să îi spună Alexiei adevărul despre ceea ce simte.

Mama Lena revine acasă, dar a spus că s-a ales cu o anchetă pentru neglijență, după ce Basty a a descoperit de absența tânărului și de problema lui cu drogurile. Femeia riscă să fie dată afară din sistem, lucru ce o îngrijorează pe Ana.

Tudor o cheamă pe Alexia la birou, îi oferă un cadou și îi spune că au de purtat o discuție importantă, însă tânăra încearcă să „deturneze” discuția și bărbatul renunță la idee, simțind că nu mai este momentul potrivit pentru o astfel de discuție.

Victoria o cheamă pe Ana ca să o confrunte cu privire la relația ei cu Tudor, iar Ana îi spune că l-a sacrificat pe Tudor pentru ea și pentru Alexia, dar simte că nu e destul. Dezamăgită de situație, aceasta iese din birou și fix atunci o vede pe Alexia sărutându-l pe Tudor și lăudându-se cât de fericită e.

Tudor merge după Ana și o întreabă dacă e bine, dacă o poate ajuta cu ceva.

„Te rog lasă-mă, nu mai vreau nimic. Du-te la iubita ta!”, a fost replica Anei.

Sandra discută cu Ana și primește rugămintea fetei de-a discuta cu Basty despre mama Lena: „Dacă nu e o coincidență ce se întâmplă și Alexia știe despre tine?”.

George găsește rezultatul testului ADN făcut de Ana și de Victoria.

Basty vine acasă la mama Lena și discută cu Ana: „Lucrurile s-au rezolvat pentru că așa am vrut eu, așa ai văzut ce pot eu. Vei împlini 26 de ani și vei pleca de aici, dar frații tăi vor rămâne aici. Frații tăi merită să aibă un acoperiș deasupra capului”.

„Ce vrei, e despre Tudor?”, a întrebat Ana.

„Nu, e despre Victoria. Stai departe de familia ei. Și am zis bine: familia ei, nu a ta. Altfel familia ta, frații tăi, casa asta, o să dispară uite așa!”, a spus Basty.

Serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 12 din 30 ianuarie 2025. George îi cere explicații Victoriei cu privire la testul ADN

În episodul 12 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, George îi cere explicații soției sale cu privire la testul ADN.

Tudor află că locuința în care stă Ana aparține fundației tatălui său, Basty.

„Aveam 17 ani când am rămas însărcinată, a fost o sarcină nedorită, neplanificată, cu un bărbat care nu știe nimic de asta. Aveam visuri mari, un copil m-ar fi ținut pe loc, așa gândeam atunci. Mi-am dat seama prea târziu ca să mai pot face avort, atunci toți mi-au spus că cel mai bine ar fi să o dau spre adopție. Mi-au spus că fetița pleacă în adopție la o familie din America, o agenție de adopție, am apelat la ei. George, trebuie să mă crezi, că nu am vrut asta pentru ea. Eu am știut că fetița pleacă la o viață mia bună în America, la o familie care putea să îi ofere tot ce nu puteam eu să îi ofer atunci. Nu am aflat de mult că Ana e fata mea. Nu aș fi ascuns pentru mult timp, dar nu am găsit momentul potrivit să îți spun”, i-a zis Victoria soțului său.

Tudor își face apariția acasă la Ana: „Vreau să te ajut, am aflat ce s-a întâmplat. De ce nu ai venit la mine? Am un avocat pentru Dumi”.

Alexia descoperă că părinții îi ascund ceva. Intervine în discuția lor: „Dacă e despre Ana sper că e ceva oribil. Ce e?!”.

„Maică-ta și cu mine am aflat că s-a întâmplat ceva între Ana și Tudor”, a zis George, schimbând subiectul.

„Ultimii din târg ați aflat”, a zis Alexia.

„Am vorbit cu amândoi și ne-au asigurat că nu se mai întâmplă nimic”, a zis Victoria.

Basty îi spune că șansa Alinei, fiica lui, stă în mâinile lui Tudor, lucru ce îl ia prin surprindere pe tânăr.

