Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă!

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public. Peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivel urban, serialul original semnat de Ruxandra Ion a condus clasamentul audienţelor, cu 5.6 puncte de rating și 14.6% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.1 puncte de rating și 13.4% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului din ȋntreaga ţară, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost prima opţiune de vizionare, cu 6.3 puncte de rating și 16% cota de piaţă, urmat de programul oferit atunci de Pro TV, cu 6.1 puncte de rating și 15.6% cota de piaţă.

Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 7.2 puncte de rating şi 22.5% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.7 puncte de rating și 17.9% cota de piaţă.

În minutul de aur, la ora 21.58, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Telespectatorii serialului Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN au urmărit aseară noi momente tensionate care par să nu își găsească rezolvarea. Odată cu mutarea în familia Mincu, Ana (Karina Jianu) se confruntă cu tot mai multe probleme. Într-un moment de vulnerabilitate pentru Ana, Tudor (Vlad Udrescu), măcinat de suferința femeii pe care o iubește, a decis să fugă cu ea la munte.

„Ești extraordinară, ești frumoasă, ești magnifică, ești nemaipomenită, ești incredibilă! N-aș mai pleca de aici. Aș vrea să mă trezesc mereu alături de tine”, i-a spus el, încercând să o facă să uite de toate greutățile.

De cealaltă parte, noua familie a Anei a rămas complet dezamăgită de gestul ei.

„I-am luat apărarea când a fost cazul, am fost de partea ei, am încercat chiar să fiu amabil să-i dau o șansă să fie plăcută, dar gestul ăsta e prea mult. Alexia e supărată foc și, de data asta, chiar îi dau dreptate! Atunci când ai s-o vezi, s-o tragi la răspundere, măcar atât merită fiica noastră!”, i-a spus George (Richard Bovnoczki), complet dezamăgit, Victoriei (Alina Chivulescu).

Simțindu-se la capătul puterilor, Alexia a decis să schimbe strategia și să abordeze o nouă tactică cu Ana:

„Aș vrea să fiu o soră pentru tine, dar nu știu dacă și tu vrei asta. Din ultimele tale acțiuni nu reiese deloc. Renunță la Tudor o dată pentru totdeauna!”, i-a spus Alexia Anei, care i-a promis că nu se va mai repeta.

Va putea Ana să renunțe la Tudor, deși sentimentele ei pentru el sunt atât de puternice? Va reuși Alexia să-i câștige inima lui Tudor? Telespectatorii vor afla răspunsul la toate aceste întrebări, în noile episoade ale serialului Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile Femei 21-54 Urban, Urban All, Național

Perioada 20 februarie 2025