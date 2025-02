Gabriela Prisăcariu, despre începutul său în modelling. Ce sacrificii a făcut soția lui Dani Oțil pentru cariera de model

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a vorbit despre începutul său în modelling. Se pare că aceasta a făcut sacrificii mari pentru cariera de model. Abia acum a scos la iveală aceste detalii.

De curând, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au avut parte de o escapadă romantică în Italia. Cei doi au petrecut momente de neuitat în Milano, unde au savurat cele mai populare preparate ale zonei și s-au bucurat de fiecare peisaj.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, soția prezentatorului TV nu a ezitat să publice câteva imagini din vacanță. Mai mult, frumosul oraș i-a amintit acesteia despre începutul său în modelling.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Gabriela Prisăcariu are o carieră de succes în acest domeniu, însă puțini sunt cei care știu că soția lui Dani Oțil a făcut sacrificii uriașe pentru a ajunge model.

În dreptul imaginilor distribuite pe contul de Instagram, vedeta a vorbit despre cât de greu i-a fost să își croiască un drum în modelling. Aceasta a avut de învățat multe despre industria în care își dorește să activeze. Tot în Milano, Gabriela Prisăcariu și-a descoperit o nouă versiune a ei.

Ce a povestit Gabriela Prisăcariu despre începutul carierei sale ca model

Soția lui Dani Oțil și-a făcut curajul să scoată la iveală detalii despre începutul carierei sale ca manechin. Se pare că Gabrielei Prisăcariu a trecut prin multe situații neplăcute pentru a-și vedea visul devenit realitate.

Aceasta a povestit, pe contul de Instagram, că mergea la castinguri până avea sânge la picioare și răni la mâini de la cartea de prezentare.

„Milano este orașul meu de suflet. Aici am învățat ce înseamnă să îți fie foame, aici am mers pe jos la castinguri până când aveam sânge la picioare și răni la mâini de la book și geanta cu lucruri pentru castinguri. Aici am legat cele mai frumoase prietenii și tot aici am eșuat ca model… nu am fost niciodată omul potrivit la locul potrivit și nici nu m-a învățat nimeni cum să fac să fiu. Nici nu eram în stare să fac orice pentru asta. Dar este plăcut să mă întorc aici și să pot să mănânc la restaurante și să merg cu taxiul.”, a scris Gabriela Prisăcariu, vizbil copleșită de toate aceste amintiri.

Postarea ei a generat o mulțime de aprecieri, dar și foarte multe laude din partea prietenilor virtuali. Mulți au apreciat-o pentru sinceritatea și asumarea ei.

„Mi se pare foarte frumos că ai decis sa fii sinceră și vulnerabilă aici în online, prin aceasta postare. Îți cunosc evoluția și nu pot decât să te aplaud și să învăț de la tine, pentru ca am ce.

Ești minunată, Gabriela!”, „Atât de sinceră în postarea asta”, „Felicitări pentru asumare! Viața pregătea altceva!”, Dumnezeu avea pentru tine alt destin. Nimic nu e întâmplător” sau „O experiență! Te-a pregătit pentru ceva mai bun!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.