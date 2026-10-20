Ana și Loredana le-au furat mașina Mirelei și Oanei, la Asia Express! Cum au reacționat rivalele după gestul lor

Deși Mirela Vaida și Oana au găsit o mașină care le putea duce la destinația dorită, în cele din urmă au fost Ana și Loredana care au avut parte de acest privilegiu. Ce s-a întâmplat la Asia Express.

Competiția de la Asia Express devine tot mai imprevizibilă, iar concurenții sunt nevoiți să își folosească toate resursele pentru a ajunge cât mai repede la destinație.

Ana și Loredana le-au furat mașina Mirelei și Oanei, la Asia Express!

De această dată, Ana și Loredana au reușit să le surprindă pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au insistat să obțină ajutorul unui șofer și au ajuns să plece cu mașina pe care cele două o găsiseră deja.

Pentru concurente, fiecare minut contează, iar găsirea unui mijloc de transport poate schimba complet clasamentul. Mirela Retegan a explicat că ea și Oana aveau inițial un avantaj de zece minute față de celelalte echipe, însă lucrurile s-au schimbat odată cu apariția lui Maurice, Connie și Raluca. Astfel, strategia și rapiditatea au devenit esențiale pentru a recupera timpul pierdut.

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În tot acest timp, echipele încercau să convingă șoferii să le ducă mai departe. Maurice, Connie și Raluca au fost printre primii care au găsit o mașină, însă au fost nevoiți să coboare la scurt timp după ce se urcaseră. Situația i-a făcut pe concurenți să realizeze că simplul fapt de a găsi un șofer nu garantează că vor putea continua drumul.

Nici Mirela Vaida și Oana Tomoiagă nu au avut parte de un traseu lipsit de surprize. După ce au identificat o mașină și au încercat să obțină ajutorul șoferului, cele două au fost puse în fața unei situații neașteptate: Ana și Loredana au început să insiste, la rândul lor, pentru a pleca alături de acesta.

Ana și Loredana au insistat până au obținut mașina

Tenacitatea celor două concurente a impresionat-o chiar și pe Mirela Vaida, care a urmărit cum acestea nu s-au lăsat descurajate și au continuat să încerce să îl convingă pe șofer. Loredana și Ana au rămas lângă mașină și au insistat minute în șir, sperând că vor reuși să obțină transportul.

„Ele nu renunță”, a remarcat Mirela Vaida, surprinsă de perseverența rivalelor sale. Vedeta a recunoscut că, dacă ar fi să învețe ceva de la cele două, acel lucru ar fi tocmai încăpățânarea de a nu abandona atunci când lucrurile nu merg conform planului.

„Dacă primesc o lecție de la fetele astea, este tenacitatea lor”, a spus Mirela Vaida, apreciind determinarea cu care Ana și Loredana au încercat să își atingă obiectivul.

La rândul ei, Loredana a explicat că a încercat să îl convingă pe șofer prin toate mijloacele, iar Ana a încurajat-o să nu renunțe. În cele din urmă, eforturile lor au dat rezultate, iar cele două au reușit să plece cu mașina, în timp ce Oana și Mirela au fost nevoite să își regândească strategia.

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Valerie a observat și ea cât de mult s-au străduit concurentele să obțină transportul, în timp ce Oana a recunoscut că era stresată de faptul că Maurice plecase înaintea lor. Totuși, aceasta s-a bucurat că echipa Gașca Zurli rămăsese în urmă, conștientă că situația se poate schimba în orice moment.

Cursa continuă, iar episodul demonstrează încă o dată că, la Asia Express, nu este suficient să găsești prima mașină. Uneori, perseverența și capacitatea de a profita de o oportunitate pot face diferența dintre echipe.