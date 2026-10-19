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Loredana și Ana au răbufnit la Asia Express! Cele două au început să țipe una la alta: „Mă căpiezi!”

La Asia Express - Drumul Mătăsii, Loredana și Ana s-au certat de mai multe ori pe parcursul show-ului. Vezi ce s-a întâmplat de data aceasta între cele două vedete.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 20:19 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 22:34
Loredana și Ana au răbufnit la Asia Express! Cele două au început să țipe una la alta: „Mă căpiezi!” | antena 1
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Tensiunile și-au făcut simțită prezența la Asia Express, după prima probă, când Loredana și Ana au ajuns să își reproșeze una alteia felul în care au gestionat situația. Cele două concurente s-au rătăcit în încercarea de a găsi steagul emisiunii, iar frustrarea acumulată pe traseu a dus la un schimb de replici aprins. În timp ce încercau să își dea seama în ce direcție trebuie să meargă, nervii au început să cedeze.

Loredana a recunoscut că echipa nu mai știa unde se află și că nu reușise să vadă steagul care le-ar fi indicat locul în care trebuiau să ajungă. „Ne-am rătăcit, e clar. Steagul, eu nu l-am văzut”, a spus aceasta, în timp ce căutarea reperului devenea tot mai frustrantă.

Loredana și Ana au început să țipe una la alta: „Mă căpiezi!”

Situația s-a complicat atunci când cele două au început să își vorbească pe un ton ridicat. Presiunea competiției și dificultatea de a găsi steagul au alimentat conflictul, iar discuția a degenerat într-un schimb de replici tensionat.

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La Asia Express, concurenții trebuie să se descurce în condiții dificile, să găsească rapid soluții și să își păstreze calmul chiar și atunci când lucrurile nu merg conform planului. Pentru Loredana și Ana, însă, găsirea steagului s-a transformat într-un motiv de ceartă, iar cele două au ajuns să își reproșeze reciproc situația în care se aflau.

În timp ce unele echipe reușeau să înainteze, cele două concurente erau nevoite să își gestioneze atât dezorientarea, cât și tensiunile dintre ele. Momentul a arătat cât de mult poate cântări presiunea într-o competiție în care fiecare minut contează.

Alexuc și Torje au găsit steagul și au început proba

În contrast cu dificultățile întâmpinate de Loredana și Ana, Alexuc și Torje au fost prima echipă care a început cea de-a doua probă, după ce au găsit steagul în parc. Torje a intrat în provocare hotărât să se implice, spunând: „Fac eu mișcările”.

Și Raluca Bădulescu a trăit un moment de bucurie când a zărit steagul. „Senzația aia când vezi steagul, e totul”, a mărturisit ea, demonstrând cât de important era acel reper pentru concurenți. Entuziasmul ei a fost remarcat și de Connie, care a observat că pe Raluca o prinseseră competiția și bucuria de a vedea steagul, mai ales după ce simțise că nu se implicase suficient în ediția precedentă.

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Între timp, Torje s-a costumat în Regele Maimuță pentru provocare, pregătindu-se să intre în rol și să ducă misiunea la bun sfârșit. În timp ce unele echipe sărbătoreau găsirea steagului și se pregăteau de probă, pentru Loredana și Ana cursa a început cu nervi și neînțelegeri.

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