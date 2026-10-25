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Asia Express, 25 octombrie 2026. Anunțul neașteptat făcut de Irina Fodor concurenților. Ce se schimbă în etapa a opta

Irina Fodor le-a transmis concurenților o idee importantă în acest stage. Ce se schimbă și cu ce vor pleca la drum aceștia.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:05 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:04
Asia Express, 25 octombrie 2026. Anunțul neașteptat făcut de Irina Fodor concurenților. Ce se schimbă în etapa a opta | antena 1
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Surpriză pentru concurenții de la Asia Express! Irina Fodor le-a făcut un anunț neașteptat la începutul etapei a opta, iar vestea a schimbat regulile jocului.

Asia Express, 25 octombrie 2026

După ce au ajuns în China și s-au pregătit pentru o nouă provocare, vedetele au aflat că îi așteaptă o etapă diferită de cele cu care s-au obișnuit. De această dată, concurenții nu vor avea parte de prima imunitate, însă prezentatoarea le-a dezvăluit că există și alte recompense pentru cei care se descurcă cel mai bine.

Înainte de a începe cursa, echipele au fost nevoite să facă față și vremii nefavorabile. Ploaia le-a dat planurile peste cap, iar ținutele atent pregătite au fost înlocuite cu pelerine și glugi. Irina Fodor a glumit pe seama situației, spunând că nimeni nu o mai văzuse până atunci în pelerină, mai ales cu gluga pe cap. „Avem uniforma Asia Express!”, a remarcat ea.

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După momentul amuzant, concurenții au aflat ce îi așteaptă în noua etapă, una care îi va purta într-un loc cu o semnificație aparte pentru istoria Chinei.

Irina Fodor, anunț surprinzător în etapa a opta: „Nu există prima imunitate!”

Concurenții au fost informați că vor ajunge într-o mină muzeu, unde vor trebui să recunoască și să adune pietre semiprețioase. Misiunea nu va fi deloc simplă, deoarece echipele vor trebui să fie atente la detalii și să respecte întocmai instrucțiunile primite.

Irina Fodor le-a explicat că fiecare echipă va trebui să găsească mai întâi două pietre dintr-o anumită grămadă, apoi să continue traseul pentru a aduna încă trei. Cei care vor ajunge primii vor avea parte de un avantaj important: o mașină care îi va transporta până la prima misiune.

În schimb, concurenții care nu vor aduce toate pietrele cerute vor fi penalizați cu cinci minute pentru fiecare piatră lipsă. Misiunea a stârnit deja reacții, iar Oana a recunoscut că ideea de a coborî sub pământ o sperie.

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Însă anunțul cel mai important a venit abia după ce echipele au aflat regulile provocării. „Să știți că nu există prima imunitate în etapa a opta. În etapa a opta ne lipsește ceva: prima imunitate, nu există!”, le-a transmis Irina Fodor.

Vestea i-a luat prin surprindere pe concurenți, care au fost nevoiți să-și regândească strategiile. Totuși, prezentatoarea le-a oferit și o veste bună: echipele vor putea câștiga un avantaj și cazare la hotel.

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