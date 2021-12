Asia mai târziu, episodul 41. Mihai Petre și Elwira, câștigătorii sezonului 4 din Asia Express, au vorbit despre Marea Finală

Mihai Petre și Elwira sunt invitații speciali ai ultimul episod din Asia mai târziu, emisiunea online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Câștigătorii sezonului 4 din Asia Express au pășit în platoul show-ului plini de voie bună și pregătiți să povestească despre tot ce s-a întâmplat în Marea Finală de pe Drumul Împăraților.

Printre subiectele pe care le-au abordat cei patru finaliști al celui mai dur reality show se numără și confesiunile emoționante ale soților Petre de la Zidul Plângerii din Israel. Cei doi au vorbit despre familia lor, dar și despre momentele dificile pe care le-au întâmpinat în viață.

Mihai Petre a urmărit cu lacrimi în ochi secvența și i-a dat cuvântul soției sale: „Vorbește tu iar, că eu nu am cum”

Citește și: Primul mesaj al lui Mihai Petre, după ce el și Elwira au câștigat Asia Express - Drumul Împăraților

„În fiecare familie există o poveste veselă sau tristă, fiecare familie are istoria ei. Așa e în viață! Eu am uitat în momentul ăla că suntem în cursă, sincer. Era atât de puternică energia din locul ăsta, încât m-au copleșit emoția”, a spus Elwira Petre.

„Eu îmi iau energia și motivația numai din chestii putenic emoționale. Tot ce fac important în viață o fac pentru cineva sau cu gândul la cineva. Am mai mult forță când fac ceva pentru cineva. Și cu taică-miu, eu știu cât ne susținea el când dansam și am mereu gândul ăsta cu trebuie să-l fac mândru în continuare”

Ce și-au spus Mihai Petre și Elwira înainte să ajung la Turnul lui David, punctul final din Asia Express

După ce au discutat despre evenimentele și așteptările din Marea Finală Asia Express - Drumul Împăraților, Mihai Petre și Elwira le-au dezvăluit băieților de la Noaptea Târziu ce au făcut înainte să urce scările pentru a ajunge la Irina Fodor.

„Înainte să intrăm în turnul ăsta, momentul ăsta nu s-a dat. Nu știu dacă mai își amintești, dar ne-am oprit și am vorbit unul cu celălalt că e ok. (...) Ne-am bucurat că am ajuns la Irina Fodor și că am făcut etapa asta finală”, a spus Ewira.

Citește și: Elwira Petre și Catinca, apariție rară la TV. Reacția micuței când Mihai i-a făcut o declarație de dragoste soției în direct

„Noi ne-am oprit fix înainte să ni se dea permisiunea să urcăm scările. Am stat și ne-am spus că orice s-ar întâmpla, totul e bine și că nu mai contează. Simțeam că mai sunt câteva minute și se termină, iar când am ajuns...”, a completat-o soțul ei.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le-a dus pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, i-a coordonat și le-a fost alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților au fost Oase și Marius Damian, cei care le-au adus telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le-au străbătut.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și AntenaPLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe AntenaPLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.