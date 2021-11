Finala Asia Express 2021. Mihai Petre, confesiuni cu lacrimi în ochi despre familia lui: „Ne-a anunțat că Elwira e foarte bolnavă”

Provocările au continuat să apară în ultima cursă a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților. Pe lângă probele dificile și situațiile neașteptate în care au fost puși, concurenții au întâmpinat un moment de-a dreptul emoționant.

Cele două echipe finaliste au fost nevoite să scrie pe o foaie patru persoane pe care le iubesc și care au avut parte de o tragedie în viață. Misiunea le-a adus lacrimi în ochi lui Mihai Petre și Elwirei, care s-au gândit la clipele neplăcute prin care au trecut.

„O misiune care m-a lovit direct în suflet. Ne-au venit foarte repede în minte momentele astea, pentru că am avut momente dure și care ne-au schimbat viața”, a spus concurentul, vizibil afectat.

Mihai Petre i-a dat plicul soției sale pentru a continua să citească instrucțiunile de pe foaie. Cei doi n-au stat prea mult pe gânduri și au vorbit despre familia concurentului.

Mihai Petre a povestit cu lacrimi în ochi despre moartea tatălui, în finala Asia Express

Pe prima foaie, Mihai Petre a scris numele mamei sale și al surorii, pentru că în urmă cu ceva timp, concurentul și-a pierdut tatăl. Acesta a povestit cu lacrimi în ochi despre unul dintre cele mai grele clipe ale vieții sale.

„Am scris către mama și sora mea, care împreună cu mine au trecut printr-un moment foarte greu când l-am pierdut timpuriu pe tata. Eu nu pot să le despart pe maică-mea și soră-mea pentru că l-am pierdut pe tatăl meu foarte devreme. Și aș vrea să le mulțumesc. (...) Tata era un om foarte puternic și baza noastră”, a spus concurentul printre lacrimi.

„A suferit foarte tare și toată familia noastră a suferit când tatăl lui Mihai a murit. A fost prima data când eu l-am văzut pe Mihai plângând. (...) Știu că ne păzește de acolo de sus și îi mulțumesc că am putut să-l cunosc pe Mihai datorită lor”, a adăugat și Elwira.

Mihai Petre, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat Elwira

Mihai Petre a scris pe cel de-al doilea bilet numele soției sale. Acesta i-a mulțumit cu lacrimi în ochi că a fost puternică în cele mai dificile clipe din viața sa. Concurentul a vorbit despre „diagnosticul” care i-a fost pus greșit Elwirei.

„M-ai speriat tare rău. Am avut un alt moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira e foarte bolnavă”, a spus Mihai Petre la Zidul Plângerii.

„Că am o tumoare pe coloană, asta ni s-a spus, iar Mihai a fost cel mai bun om atunci cu mine. M-a ajutat să trec peste și să îmi schimb percepția despre viață.”, a mai adăugat Elwira în timp ce plângea.

