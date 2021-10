Asia mai târziu, episodul 8. Alexandra Ungureanu și mama ei au spus de ce l-au votat pe Mihai Petre la cursa pentru Ultima Șansă

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai seoznului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

În acest episod, gazdele emisiunii Asia mai târziu s-au bucurat de compania Alexandrei Ungureanu și a mamei sale. Cele două au venit cu zâmbetul pe buze și cu părere de rău că au fost primele concurente care au părăsit competiția.

Artista și mama ei au vorbit fără perdea despre echipele pe care le-ar vedea în marea Finală Asia Express, dar și despre situațiile neprevăzute în care au fost puse de-a lungul aventurii lor de pe Drumul Împăraților. Totodată, acestea au dezvăluit ce au simțit atunci când au văzut că Nestematul Puterii este roșu și trebuie să plece acasă.

O adevărată surpiză din acest episod a fost mărturisirile Ancăi Ungureanu în ceea ce privește votarea echipei formată din Mihai și Elwira Petre în cursa pentrul Ultima Șansă. Alexandra Ungureanu a avut și ea un motiv real pentru care a luat această decizie, însă declarația mamei sale a lăsat-o cu gura căscată.

De ce l-au votat Alexandra și Anca Ungureanu pe Mihai Petre în cursa pentru Ultima Șansă

Echipele au rămas surprinse când au văzut că Alexandra Ungureanu și mama ei l-au nominalizat pe Mihai Petre la cursa pentru Ultima Șansă. Acestea nu au înțeles care a fost adevăratul motiv pentru care și-au ales un adversar atât de bun, iar artista și Anca Ungureanu au venit cu câteva explicație impresionante în episodul 8 din Asia mai târziu.

"Noi suntem pe emoție, noi nu am votat strategic. O simțeam cumva că nu a funcționat, eu îmi doream foarte mult să rămân, dar faptul că am văzut cu o săptămână în urmă prin ce ați trecut voi, mi-am dorit să nu fim ultimele. În momentul în care am văzut că am ieșit mi s-a rupt filmul. I-am spus mamei să facă ce vrea", a dezvăluit Alexandra Ungureanu.

Anca Ungureanu a fost cea care a uimit pe toată lumea cu declarația sa: "Vă spun eu. Nu este niciun gest curajos, nicio strategie, a fost așa un paravan. În ultimele două zile m-am simțit diferit, vedeam că nu îmi ies lucrurile. Normal că ea nu ar fi decis Mihai Petre, eu am decis cu bună știință."

"Votul dumneavoastră a fost să provocați eliminarea?", a întrebat-o Cuza.

"Exact", a adăugat mama Alexandrei Ungureanu.

"Wow, ce declarație, o să leșin în direct. Asta e părerea ei, eu nu voiam să plec acasă. (...) Eu nu m-am gândit nicio secundă că votul ăsta ar avea așa o mare importanță, la momentul ăla simțeam nevoia să mă adun cumva", a spus artista, surprinsă de dezvăluirile mamei sale.

