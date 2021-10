Asia mai târziu, episodul 6. Ruby dezvăluie care este echipa ei prefarată din sezonul 4. Ce a mărturisit finalista sezonului 2

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai seoznului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

Ruby a fost finalistă în sezonul 2 de Asia Express (Drumul Elefantului) și a venit la Asia mai Târziu pentru a face schimb de experiențe cu Emi și Cuza, gazdele emisiunii online.

Ruby a dezvăluit care este echipa ei preferată din sezonul 4, pe care a susținut-o încă de la plecarea din București. Este vorba despre echipa formată din Shift și Connect-R: „Băieții mei, numrăul 1”, i-a numit Ruby.

Ce a spus Ruby la plecarea echipelor în Asia Express, sezonul 4

Cuza a povestit cum Ruby a fost alături de toate echipele la plecarea în marea aventură, anunțându-și echipa preferată:

„În momentul în care am urcat în autocare din București Ruby, bineînțeles, cunoștea toate echipele. A venit la noi, ne-a zis baftă și după s-a dus la Shift și la Connect-R și le-a zis voi să câștigați, să-I întreceți pe toți. Ei sunt preferații mei”, a povestit Cuza, despre momentul plecării în Asia Express.

Totuși, Ruby a dezvăluit că, urmărind emisiunea, a realizat că se regăsește mult în modul de a concura al echipei formată din Emi și Cuza.

„Sunteți o echipă de temut. Nu trebuie să vă descumpăniți din cauza faptului că ajungeți pe ultimele locuri. Și noi am ajuns în primele 4-5 etape pe ultimele locuri și vă simțeam durerea, am simțit toată frustrarea”, a povestit Ruby.

Totodată, vedeta a povestit cum după o perioadă în care ea și iubitul ei s-a clasat pe ultimele poziții, au evoluat și au ajuns să obțină chiar imunitatea.

Ruby a ținut să precizeze că în momentul în care obțineau imunitatea și beneficiau de odihnă, hotel și mese îmbelșugate, celelalte echipe aveau parte de adevărata experiență Asia Express.

Ruby, mărturisiri din experiența ei din Asia Express, în episodul 6 de Asia mai târziu

„Dar după o lungă serie de ultimele poziții am nimerit două imunități una după alta. Ne-am bucurat atunci. După ce am ajuns acasă am văzut că noi eram la cartofi prăjiți, dar ceilalți au avut parte de adevărata experiență Asia Express. Momentele de imunitate sunt mișto acolo, dar nu întrec cu nimic momentlee pe care le pierzi”, a mărturisit Ruby, la Asia mai târziu.

Ruby și-a amintit, de asemenea, de adrenalina pe care o simțea la Cursele pentru Ultima Șansă, precizând că acelea au fost cele mai frumoase momente.

Cei 4 au mai avut discuții în cadrul episodului 6 de Asia mai târziu, pe care îl poți vedea integral și necenzurat pe AntenaPlay.

În episodul 1 de Asia mai târziu Emi și Cuza au stat de vorbă cu Eliza și Cosmin Natanticu, iar în episodul 2 cu Elwira și Mihai Petre, în episodul 3 cu Adriana și Maria Speranța, în episodul 4 cu Zarug și Lorelei, iar în episodul 5 cu Connect-R și Shift.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

