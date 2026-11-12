Antena Căutare
Home Asia Express Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026. Valoarea marelui premiu

Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026. Valoarea marelui premiu

Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026. Află ce premiu au primit cei doi sportivi după marea finală.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 07:30 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 21:48
Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au câștigat Asia Express 2026, după o competiție plină de provocări. Cei doi sportivi au plecat acasă cu trofeul sezonului 9, dar și cu un premiu în bani deloc de neglijat.

Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu sunt câștigătorii Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii. Cei doi au reușit să se impună în marea finală difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1, după o aventură care le-a testat rezistența fizică, răbdarea și spiritul de echipă. Pe lângă trofeul mult râvnit, cei doi sportivi au primit și o sumă importantă de bani.

Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat marele premiu de 30.000 de euro, acordat echipei care a terminat pe primul loc sezonul 9 Asia Express.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au reușit să ajungă până la capătul Drumului Mătăsii, după două luni în care au înfruntat provocări dificile și au străbătut mii de kilometri.

Cu cine s-au luptat Gabi Torje și Alin Alexuc în finala Asia Express 2026

În marea finală, Gabi Torje și Alin Alexuc s-au confruntat cu echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ultima cursă a competiției s-a desfășurat în Shanghai, orașul în care concurenții au avut de îndeplinit probe decisive pentru desemnarea câștigătorilor. Gabi Torje și Alin Alexuc au pornit în această aventură bazându-se pe prietenia lor și pe experiența acumulată în sportul de performanță.

Înainte de plecarea în Asia Express, cei doi au mărturisit că își doresc să trăiască experiența la maximum și, dacă vor avea ocazia, să câștige competiția. Iată că dorința lor s-a împlinit, iar cei doi au încheiat sezonul 9 cu trofeul Asia Express și premiul de 30.000 de euro.

Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după victoria de la Asia Express – Drumul Mătăsii

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express – Drumul Mătăsii, iar la finalul competiției au vorbit despre experiența care le-a schimbat perspectiva asupra vieții. Cei doi au trecut prin numeroase provocări, momente dificile și situații la care nu s-ar fi gândit înainte de a porni în această aventură.

Gabi Torje a mărturisit că participarea la Asia Express l-a ajutat să își descopere limitele și să înțeleagă cât de important este să apreciezi lucrurile pe care le ai. Fostul fotbalist a povestit că a fost nevoit să își lase orgoliul deoparte și să ceară ajutorul oamenilor pentru mâncare și cazare.

„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

La rândul său, Alin Alexuc a spus că participarea la Asia Express a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața sa. Sportivul consideră că emoțiile și momentele trăite în timpul competiției sunt greu de descris în cuvinte.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți. Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”, a declarat Alin Alexuc.

Citește și: Asia Express 2026, marea finală. Ce le-a transmis Irina Fodor finaliștilor înainte de cursa decisivă din Shanghai

Mesajul Mirelei Vaida după eliminarea de la Asia Express 2026. Ce a transmis prezentatoarea după încheierea aventurii... Gabi Torje, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026. Ce a mărturisit despre experiența trăită: „Abia acum ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
Observatornews.ro Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
Antena 3 Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul
Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis campionii
Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x