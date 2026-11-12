Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026. Valoarea marelui premiu

Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026. Află ce premiu au primit cei doi sportivi după marea finală.

Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au câștigat Asia Express 2026, după o competiție plină de provocări. Cei doi sportivi au plecat acasă cu trofeul sezonului 9, dar și cu un premiu în bani deloc de neglijat.

Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu sunt câștigătorii Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii. Cei doi au reușit să se impună în marea finală difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1, după o aventură care le-a testat rezistența fizică, răbdarea și spiritul de echipă. Pe lângă trofeul mult râvnit, cei doi sportivi au primit și o sumă importantă de bani.

Câți bani au câștigat Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat marele premiu de 30.000 de euro, acordat echipei care a terminat pe primul loc sezonul 9 Asia Express.

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Cei doi au reușit să ajungă până la capătul Drumului Mătăsii, după două luni în care au înfruntat provocări dificile și au străbătut mii de kilometri.

Cu cine s-au luptat Gabi Torje și Alin Alexuc în finala Asia Express 2026

În marea finală, Gabi Torje și Alin Alexuc s-au confruntat cu echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ultima cursă a competiției s-a desfășurat în Shanghai, orașul în care concurenții au avut de îndeplinit probe decisive pentru desemnarea câștigătorilor. Gabi Torje și Alin Alexuc au pornit în această aventură bazându-se pe prietenia lor și pe experiența acumulată în sportul de performanță.

Înainte de plecarea în Asia Express, cei doi au mărturisit că își doresc să trăiască experiența la maximum și, dacă vor avea ocazia, să câștige competiția. Iată că dorința lor s-a împlinit, iar cei doi au încheiat sezonul 9 cu trofeul Asia Express și premiul de 30.000 de euro.

Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după victoria de la Asia Express – Drumul Mătăsii

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express – Drumul Mătăsii, iar la finalul competiției au vorbit despre experiența care le-a schimbat perspectiva asupra vieții. Cei doi au trecut prin numeroase provocări, momente dificile și situații la care nu s-ar fi gândit înainte de a porni în această aventură.

Gabi Torje a mărturisit că participarea la Asia Express l-a ajutat să își descopere limitele și să înțeleagă cât de important este să apreciezi lucrurile pe care le ai. Fostul fotbalist a povestit că a fost nevoit să își lase orgoliul deoparte și să ceară ajutorul oamenilor pentru mâncare și cazare.

„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

La rândul său, Alin Alexuc a spus că participarea la Asia Express a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața sa. Sportivul consideră că emoțiile și momentele trăite în timpul competiției sunt greu de descris în cuvinte.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți. Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express!”, a declarat Alin Alexuc.

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