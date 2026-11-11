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Asia Express 2026, marea finală. Ce le-a transmis Irina Fodor finaliștilor înainte de cursa decisivă din Shanghai

Finaliștii Asia Express - Drumul Mătăsii au început cursa decisivă! Iată cu ce gânduri au plecat la drum.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 20:38 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 20:37
Ce le spune Irina Fodor finaliștilor și cu ce gânduri pleacă aceștia în ultima cursă a sezonului 9 Asia Express | Antena 1
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A început marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii. La capătul acestei curse se desemnează câștigătorii sezonului 9!

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Ce le spune Irina Fodor finaliștilor și cu ce gânduri pleacă aceștia în ultima cursă a sezonului 9 Asia Express

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Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt tot mai aproape de marele premiu Asia Express - Drumul Mătăsii. Aceștia sunt finaliștii sezonului 9.

În această seară se joacă finala, iar concurenții sunt mai motivați ca oricând să ajungă primii la Irina Fodor.

„Începe cea mai importantă cursă din viața voastră: marea finală Asia Express”, le spune Irina. „V-am promis perla!”

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„Eu n-am mai simțit în viața mea așa. Deci sentimentul ăsta este un sentiment complet aparte”, mărturisește Valerie.

„Am făcut cruce și-am zis: <<Mulțumesc, Doamne, pentru tot!>> Tremuram”, spune Gabi.

„A venit ziua cea mare. Este ziua la care ați visat acum două luni și este ziua cea mai importantă din aceste două luni. Două luni de aventură, două luni de autostop, două luni de misiuni imposibile și peste zece mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii”, continuă Irina.

„Senzație unică, nu știu dacă mai poți să simți această senzație vreodată în viață asta, dar e și greu de explicat într-un fel”, e de părere Alexuc.

„Două echipe: o echipă unită de iubire, o echipă unită de prietenie. Sunteți unii în stânga mea, unii în dreapta mea. Nu mai sunteți unii lângă alții”, le mai spune Irina Fodor. „Astăzi totul se resetează! Două energii complet diferite, dar suficient de puternce încât să ajungă până la capătul lumii și aventurii! Există în China un moment care poate decide destinul unui om pentru totdeauna! (...) Examenul final!”

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„Am ajuns în finală pentru că ne-am ascultat, știm exact care sunt atuurile noastre, știm exact cine și ce poate face, cum să ne completăm unul pe celălalt”, explică Valerie. „Simt o tensiune extraordinară și o presiune foarte mare asupra echipei noastre și sper să... presiunea asta să nu ne debusoleze astăzi!”

„Misiunile de pe urmă, cele mai grele, cele mai solicitante vă vor testa viteza, memoria, inteligența, rezistența, dar mai ales vor pune la încercare relația dintre voi!” le mai spune Irina.

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colaj irina fodor, gabi torje, alin alexuc, valerie lungu și alex gîlcă
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„Astăzi pot fi răsturnări de situație oricând, putem să nu ne vedem deloc pe traseu, sunt multe misiuni. Ei pot fi foarte în față, noi putem rămâne mult în spate sau aproape sau să fim în fața lor. Nu știm, vom vedea, depinde de cum ne vom descurca la fiecare probă”, e de părere Gabi Torje.

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