Ce făceau Valerie Lungu și Alex Gîlcă cu doar câteva ore înainte de finala Asia Express 2026. Schimbarea făcută în locuința lor

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut o schimbare importantă în livingul locuinței lor, cu doar câteva ore înainte de finala Asia Express 2026. Cum și-au amenajat sufrageria și ce le-au arătat fanilor.

Cu doar câteva ore înainte de difuzarea marii finale Asia Express 2026, Valerie Lungu și Alex Gîlcă le-au arătat urmăritorilor o schimbare făcută în locuința lor. Cei doi au publicat un videoclip în care apar în timp ce amenajează livingul.

Ce făceau Valerie Lungu și Alex Gîlcă cu doar câteva ore înainte de finala Asia Express 2026

Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt activi pe rețelele de socializare și obișnuiesc să împărtășească momente din viața lor de zi cu zi. De această dată, le-au oferit fanilor o privire în locuința lor.

În videoclipul publicat, cei doi apar în timp ce se ocupă de amenajarea livingului. Au aranjat mobilierul și au ales cu atenție locul fiecărui obiect. Canapeaua, masa și covorul au fost printre elementele principale ale încăperii, iar tablourile și decorațiunile au completat amenajarea.

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Momentul ales pentru publicarea videoclipului nu a fost unul oarecare. Cu doar câteva ore înainte de difuzarea finalei Asia Express 2026, cei doi s-au ocupat de locuința lor și au pregătit livingul în cel mai mic detaliu.

Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul

Pentru Valerie Lungu, anunțarea rezultatului a venit după săptămâni întregi de efort și emoții. Concurenta a mărturisit că, în acel moment, a simțit mai degrabă o eliberare. După toate provocările prin care a trecut, și-a dat seama cât de puternică este și cât de bine a funcționat echipa pe care a format-o cu Alex Gîlcă.

Influencerița a vorbit cu multă apreciere despre partenerul său și despre felul în care au reușit să se susțină reciproc pe parcursul competiției.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a mărturisit Valerie Lungu.

Dincolo de rezultatul final, Valerie Lungu spune că Asia Express este o experiență greu de comparat cu orice altceva. Concurenta consideră că emisiunea nu pune la încercare doar rezistența fizică, ci și relația dintre cei doi oameni care formează o echipă.

„Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană.

Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă... nu vreau acasă!”, a mai spus Valerie Lungu.

Alex Gîlcă, mărturisiri după încheierea competiției

La rândul său, Alex Gîlcă a vorbit despre cele două luni petrecute în Asia Express. Pentru el, timpul petrecut în competiție a fost atât de intens, încât a avut impresia că a trăit o viață întreagă într-un interval foarte scurt.

„Aceste două luni, pentru mine, au fost ca o viață trăită de la tinerețe până la bătrânețe. Am trăit tot. Am avut tot felul de sentimente, urcușuri și coborâșuri”, a spus Alex Gîlcă.

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