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Gabi Torje, confesiune emoționantă despre dorința de a avea copii. Ce a dezvăluit câștigătorul Asia Express: „Aș fi fost împlinit”

Gabi Torje, care a câștigat Asia Express 2026 alături de Alin Alexuc, a făcut o confesiune emoționantă legată de dorință de a avea copii și despre momente mai dificile din viața sa.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 13:54 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:07
Gabi Torje a avut succes pe terenul de fotbal și la Asia Express, dar susține că are un mare regret | Instagram
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După cariere de succes în sport, Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat ediția din acest an a Asia Express.

Cei 2 prieteni au format una dintre cele mai apreciate echipe din sezonul 9 Asia Express și au reușit să câștige marele premiu.

În ciuda succesului înregistrat pe mai multe planuri, Torje a recunoscut că cel mai mare regret al său e faptul că încă nu are un copil.

Sportivul a vorbit despre dorința sa într-un episod Furnicuțele, sezonul 2, emisiune pe care o poți urmări și pe Antena Play!

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Gabi Torje a vorbit despre momentele mai dificile din viața sa

În cadrul emisiunii Furnicuțele, Torje a vorbit despre unele momente dificile din viața sa și persoanele care au fost alături de el.

„Am avut un moment în care la final de carieră ca și fotbalist, ca și sportiv, îți pierzi busola. Nu mai știi în ce direcție să o iei, pentru că suntem obișnuiți toți în același drum de luni până vineri, sâmbătă, meci și tot așa,” a dezvăluit Torje.

Născut pe 22 noiembrie 1989, Gabi Torje și-a început cariera la Poli Timișoara, după care a devenit unul dintre cei mai importanți sportivi ai clubului Dinamo, scrie TV Mania.

„Iar a fost un moment în care am cunoscut o persoană dragă mie și m-a ajutat foarte mult și încă suntem într-o relație foarte bună, Sebastian Buș,” a continuat sportivul. „El m-a ajutat foarte mult din punct de vedere mental. Lăsând la o parte toți oamenii din jurul meu care m-au ajutat, familie, nașul, nu îi enumerăm. El este una dintre persoanele care m-a ajutat foarte mult la acel moment.”

Întrebat dacă simțea că putea să realizeze mai multe în fotbal, Torje s-a declarat mulțumit de ce a realizat până acum.

„Simt că puteam să fac mai multe în fotbal, da. Dar sunt mulțumit cu ceea ce am realizat și exact cum am început emisiunea o să și închei,” a continuat Torje, care consideră că a fost binecuvântat cu numeroase câștiguri de-a lungul vieții sale. „Lucruri pe care oameni n-au putut să le strângă în 3 vieți.”

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Evoluția sa în cadrul emisiunii Asia Express, alături de Alin Alexuc, a fost apreciată de public. Dar puțini știu că cei 2 sportivi au ajuns la emisiune în urma unei glume.

Gabi Torje, confesiune emoționantă despre dorința de a avea copii

În cadrul aceluiași interviu, Torje a vorbit despre cel mai mare regret al său de până acum. Sportivul își dorește un copil și consideră că așa s-ar fi simțit împlinit.

Întrebat dacă e ceva care îi lipsește azi, Torje a răspuns: „Un copil. Dacă aș fi avut un copil, aș fi fost împlinit.”

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Deși preferă să își țină viața personală departe de ochii publicului, fotbalistul a recunoscut că are o relație de mai mulți ani. Partenera sa e Larisa, make-up artist, care a fost alături de sportiv în momente foarte dificile, scrie Libertatea.

„E o relație despre care nu vorbesc, nu mă afișez online. Eu țin foarte mult la discreție, de aceea nici nu apare în general, nu vine,” a dezvăluit Torje.

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