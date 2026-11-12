Gabi Torje are planuri noi după participarea la Asia Express 2026. Fostul fotbalist a început cursurile de antrenor și a vorbit despre viitorul său profesional.

După ce a câștigat Asia Express 2026 alături de Alin Alexuc, Gabi Torje se pregătește pentru o nouă etapă în carieră. Fostul fotbalist nu vrea să renunțe la lumea sportului și a început deja cursurile de antrenor.

Ce vrea să facă Gabi Torje după Asia Express 2026. Fostul fotbalist se pregătește pentru o nouă carieră

După experiența trăită la Asia Express 2026, Gabi Torje se pregătește pentru o nouă etapă în viața profesională. Fostul fotbalist nu vrea să se îndepărteze de sport, chiar dacă a renunțat la cariera de jucător. Acesta a început deja cursurile de antrenor și ia în calcul mai multe variante pentru viitor.

După mulți ani petrecuți pe terenul de fotbal, Gabi Torje se pregătește să descopere o altă latură a acestui sport. Fostul internațional român s-a înscris la cursuri de antrenor. Deocamdată, nu știe dacă aceasta va fi meseria pe care o va urma în viitor, însă momentan pentru asta se pregătește.

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Gabi Torje, dezvăluiri despre experiența Asia Express 2026.

Gabi Torje a vorbit cu ceva vreme în urmă despre experiența trăită la Asia Express 2026 și despre motivele pentru care și-a dorit să participe la emisiunea de la Antena 1. Fostul fotbalist a mărturisit că urmărea show-ul încă din primele sezoane și că visul de a ajunge concurent era unul mai vechi. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, acesta a povestit și ce l-a surprins cel mai mult în timpul competiției.

Deși a fost sportiv de performanță și este obișnuit cu efortul fizic, Gabi Torje spune că pregătirea fizică nu este suficientă pentru a face față provocărilor de la Asia Express.

Potrivit acestuia, concurenții trebuie să fie atenți, să gândească rapid și să știe cum să gestioneze situațiile neprevăzute. Contează foarte mult și inteligența emoțională, dar și capacitatea de a rămâne calm atunci când lucrurile nu merg conform planului.

„Nu este doar despre sport Asia Express. Trebuie să fii perspicace, inteligent, inteligență emoțională, să fii pregătit fizic, mental pentru tot ce se întâmplă. (...) Nimic nu îți garantează faptul că tu ai plecat dimineața primul și seara ajungi primul. Sunt foarte mulți factori care pot influența acest lucru”, a spus Gabi Torje la Știrile Antena Stars.

Gabi Torje își dorea de mult timp să participe la Asia Express

Participarea la emisiunea de la Antena 1 nu a fost o decizie luată peste noapte. Gabi Torje a dezvăluit că urmărea Asia Express încă de la primele sezoane, inclusiv în perioada în care juca în străinătate.

Mai mult, fostul fotbalist a recunoscut că și-a dorit de mult timp să ajungă concurent în această emisiune. Nu știa însă cu cine ar putea forma o echipă și nici când ar fi momentul potrivit pentru o asemenea experiență.

„Eu urmăresc Asia Express încă din primele sezoane, încă de când jucam în străinătate. (...) A fost tot timpul emisiunea mea favorită. Mi-am dorit cândva să ajung să concurez, nu știam exact cu cine voi putea face acest lucru. Prima oară a fost discuția când s-a dus Gabi Tamaș. Eu atunci încă eram sub contract, jucam, și nu s-a concretizat atunci”, a povestit fostul fotbalist.

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