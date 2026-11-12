Gabi Torje, Alin Alexuc, Gabi Tamaș și Dan Alexa au un lucru important în comun. Ce legătură există între câștigătorii Asia Express 2026 și cei ai sezonului din 2025.

Victoria lui Gabi Torje și Alin Alexuc în Asia Express 2026 readuce în atenție o legătură interesantă cu învingătorii ediției din 2025, Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele două echipe au mai multe lucruri în comun, dincolo de trofeul câștigat în competiția de la Antena 1. Iată ce îi leagă pe cei patru foști sportivi și ce asemănări există între parcursurile lor.

Legătura neașteptată dintre câștigătorii Asia Express 2026 și 2025. Ce au în comun Torje, Alexuc, Tamaș și Alexa

Câștigătorii ultimelor două sezoane Asia Express au ceva important în comun. Gabi Torje și Alin Alexuc, învingătorii ediției din 2026, au un trecut asemănător cu cel al lui Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii sezonului din 2025. Dincolo de trofeul obținut în competiția de la Antena 1, cei patru au fost legați de lumea sportului.

Mai mult, numele lor au o legătură și cu Dinamo București. Unii au îmbrăcat tricoul echipei de fotbal, în timp ce Alin Alexuc a reprezentat clubul în competițiile de lupte greco-romane.

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Gabi Torje și Gabi Tamaș, foști fotbaliști care au jucat la Dinamo București

Gabi Torje și Gabi Tamaș au în spate cariere importante în fotbalul românesc. Ambii au evoluat pentru Dinamo București și au făcut parte din generații diferite de jucători care au reprezentat clubul din Ștefan cel Mare.

Gabriel Torje este fost fotbalist român și a evoluat pe postul de mijlocaș lateral. De-a lungul carierei, a jucat la mai multe echipe cunoscute, printre care FC Politehnica Timișoara și Dinamo București. A avut și experiențe în străinătate, una dintre echipele pentru care a evoluat fiind Granada, din Spania.

La rândul său, Gabriel Sebastian Tamaș este un fost fotbalist român care a evoluat pe postul de fundaș. De-a lungul carierei, a îmbrăcat tricoul mai multor echipe, printre care și Dinamo București. A avut o carieră îndelungată, cu experiențe atât în România, cât și în campionate din străinătate.

Dan Alexa și Alin Alexuc, legați de sport și de clubul Dinamo

O altă asemănare interesantă există între Dan Alexa și Alin Alexuc. Deși au practicat sporturi diferite, ambii au făcut parte din lumea sportului de performanță și au avut legături cu Dinamo București.

Dan Alexa este fost fotbalist român și a evoluat pe postul de mijlocaș. În cariera sa de jucător, a trecut pe la echipe precum FC Politehnica Timișoara, Dinamo București și Rocar București. După retragerea din activitatea de fotbalist, și-a continuat drumul în sport și a devenit antrenor.

În cazul lui Alin Alexuc, legătura cu Dinamo vine dintr-o altă disciplină sportivă. Acesta este fost luptător român de greco-romane și a fost legitimat la CS Dinamo București. A reprezentat România în competiții internaționale și a făcut parte din lumea sportului de performanță timp de mai mulți ani.

Așadar, legătura dintre Gabi Torje, Alin Alexuc, Gabi Tamaș și Dan Alexa este una care ține de trecutul lor sportiv.

Gabi Torje și Gabi Tamaș au fost fotbaliști la Dinamo, în timp ce Alin Alexuc a reprezentat clubul în luptele greco-romane. Dan Alexa completează această legătură prin perioada în care a evoluat pentru echipa din București.

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