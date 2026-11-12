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Gabi Torje, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026. Ce a mărturisit despre experiența trăită: „Abia acum încep..."

Gabi Torje, mesaj emoționant după victoria de la Asia Express 2026. Ce a mărturisit fostul fotbalist despre experiența care l-a marcat.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 07:40 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 07:28
Gabi Torje, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026 | Antena 1
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Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026, iar la câteva ore după difuzarea marii finale, fostul fotbalist a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Acesta a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii, despre oamenii care au făcut posibilă aventura și despre lecțiile cu care a plecat din competiție.

Gabi Torje, mesaj emoționant după finala Asia Express 2026

După încheierea competiției, Gabi Torje a recunoscut că abia acum începe să înțeleagă cât de importantă a fost această experiență pentru el. Fostul fotbalist a vorbit despre provocările întâlnite pe traseu și despre lecțiile pe care le-a învățat în timpul aventurii.

„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta.

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Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat”, a scris Gabi Torje în mesajul publicat după finală.

Cui a ținut să-i mulțumească fostul fotbalist

Un loc important în mesajul lui Gabi Torje l-au ocupat oamenii din spatele emisiunii. Acesta a amintit că, în spatele orelor de filmare pe care telespectatorii le văd la televizor, se află o echipă de peste 200 de persoane. Toți contribuie la buna desfășurare a competiției, de multe ori fără să apară în fața camerelor.

Fostul fotbalist le-a mulțumit în mod special Monei Segall, lui Robert, Cătălin, Andrei, Ioanei și Roxanei, dar și tuturor celor care lucrează în spatele camerelor.

Un mesaj aparte i-a fost adresat prezentatoarei Irina Fodor. Gabi Torje i-a mulțumit pentru energia, căldura și susținerea oferite concurenților pe parcursul competiției.

De asemenea, acesta nu i-a uitat pe Marius, cameramanul care i-a însoțit, și pe Teo, reporterul echipei. Cei doi au fost alături de concurenți pe tot parcursul aventurii.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune.

Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei ,Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi.

Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum.

Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni.

Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe.

Și le mulțumesc tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit pe traseu, celor care ne-au ajutat, ne-au deschis uși, ne-au oferit o mână de ajutor și au făcut ca această aventură să fie și mai specială.”, a mai transmis Gabi Torje.

Acesta le-a mulțumit și oamenilor întâlniți pe traseu, care i-au ajutat, le-au deschis uși și au făcut ca experiența să fie și mai frumoasă.

Ce a însemnat Asia Express pentru Gabi Torje

Dincolo de trofeu și de rezultatul final, Gabi Torje spune că pleacă din Asia Express cu multe lecții și amintiri. Experiența l-a pus în situații dificile, departe de confortul de acasă, și l-a ajutat să descopere lucruri noi despre oameni, răbdare și propriile limite.

Fostul fotbalist a mărturisit că a cunoscut persoane pe care nu le va uita și a trăit momente greu de descris în cuvinte.

„Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.

Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.

Mulțumesc, Asia Express, pentru această șansă. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din povestea asta și tuturor celor care ne-au urmărit, ne-au susținut și au fost alături de noi de acasă.

Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…

Asia Express continuă.”, a încheiat Gabi Torje.

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