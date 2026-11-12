Unde a fost filmată marea finală Asia Express 2026. Locul spectaculos din Shanghai în care s-au întrecut ultimele două echipe

Finala Asia Express a avut loc în Shanghai, într-un loc spectaculos, atunci când ultimele două echipe au fost suspendate în chingi la etajul 88 al unui zgârie-nori. După multe provocări, Gabi Torje și Alin Alexuc au obținut Amuleta Supremă, cea care le-a adus trofeul și marele premiu.

Finala de la Asia Express i-a purtat pe concurenți în mai multe locuri din Shanghai. Una dintre provocările din marea finală a fost atunci când au fost suspendați în chingi la etajul 88 al turnului Jin Mao, un zgârie-nori de 420,5 metri înălțime.

Ultimele două echipe de la Asia Express și-au testat limitele în Shanghai

Marea finală Asia Express a fost filmată în Shanghai, considerat unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii. Concurenții au avut de descifrat coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză, iar mai apoi au fost suspendați în chingi la etajul 88 al turnului Jin Mao.

Concurenții au avut de parcurs o platformă exterioară, la mare înălțime, unde au avut de reprodus o serie de poziții pentru fotografii. Doar așa au putut afla cifrele pentru a continua cursa.

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Turnul Jin Mao, care înseamnă „Prosperitate de Aur” sau „Abundență aurie” are 420,5 metri înălțime și a fost finalizată în 1999, după cinci ani de la începerea lucrărilor. Clădirea are atât elemente tradiționale chinezești, dar și detalii moderne.

Până în 2007, a fost cea mai înaltă clădire din China, dar acum face parte din top trei cele mai înalte clădiri, alături de Shanghai World Financial Center și Turnul Shanghai.

Echipele au avut de descifrat enigme în cartierele artistice. A urmat și provocarea în care un concurent din fiecare echipă a trebuit să se transforme într-o sirenă. Au ajuns și într-un escape room și au avut de manipulat insecte într-o piață tradițională.

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au distrat pe cinste la proba sirenei

Cei doi au stabilit ca Gabi Torje să intre în pielea personajului, iar Alin Alexuc urma să respecte indicațiile și să facă pozele. Fotbalistul a primit doar labele de sirenă inițial și au urmat mai multe încercări până când rezultatul a fost cel dorit de judecător.

Gabi Torje a îmbrăcat și coada de sirenă, a intrat din nou în apă, în timp ce Alin Alexuc îi făcea pozele. Cei doi s-au distrat pe cinste, deși Alin Alexuc a recunoscut că s-a abținut să nu râdă, știind că Gabi Torje se va enerva.

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