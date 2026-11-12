Gabi Torje și Alin Alexuc sunt prieteni de 15 ani. Cum a ajuns o glumă să-i aducă împreună la Asia Express

Gabi Torje și Alin Alexuc, prieteni de 15 ani, au ajuns împreună la Asia Express după o glumă. Cum l-a convins fostul fotbalist să participe.

Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns până în marea finală Asia Express 2026, însă puțini știu cum au decis cei doi sportivi să participe împreună la competiție. Totul a pornit de la o propunere pe care fostul luptător a crezut-o, inițial, o simplă glumă.

Gabi Torje și Alin Alexuc au format una dintre cele mai apreciate echipe ale sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi sportivi, care se cunosc de aproximativ 15 ani, au demonstrat că prietenia lor poate rezista chiar și celor mai dificile provocări.

Puțini știu însă că participarea lor la Asia Express a început într-un mod cu totul neașteptat. Alin Alexuc nici măcar nu a crezut că propunerea primită de la Gabi Torje era serioasă.

Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

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Într-un episod al seriei Jurnal de călătorie – Asia Express, Alin Alexuc a povestit cum a ajuns să accepte provocarea lansată de prietenul său. Gabi Torje a fost cel care a avut inițiativa de a participa la competiție și i-a propus fostului luptător să formeze o echipă. Momentul a fost unul amuzant, deoarece Alin Alexuc se pregătea să meargă la antrenament și nu a luat în serios invitația: „Am crezut că glumește, am zis da ca să scap de el”, a povestit Alin Alexuc.

Ulterior, sportivul a realizat că Gabi Torje vorbea cât se poate de serios. Deși acceptase inițial doar pentru a încheia discuția, nu a mai dat înapoi.

Astfel, o propunere pe care Alin Alexuc a considerat-o o glumă s-a transformat într-una dintre cele mai importante aventuri trăite împreună de cei doi prieteni.

De ce a ales Gabi Torje să meargă la Asia Express cu Alin Alexuc

Alegerea partenerului nu a fost întâmplătoare. Gabi Torje a explicat într-un interviu că prietenia de aproximativ 15 ani cu Alin Alexuc a avut un rol important în decizia sa. Fostul fotbalist a mărturisit că nu și-a dorit să participe la Asia Express alături de un membru al familiei, deoarece știa că momentele tensionate i-ar putea afecta reacțiile.

În schimb, în Alin Alexuc avea încredere și considera că se pot completa foarte bine în situațiile dificile. Ambii provin din sportul de performanță și sunt obișnuiți cu disciplina, competiția și presiunea rezultatelor. Cu toate acestea, experiența de pe Drumul Mătăsii avea să le testeze nu doar rezistența fizică, ci și răbdarea.

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au certat pentru prima dată după 15 ani de prietenie

Participarea la Asia Express nu a fost lipsită de tensiuni. Într-un interviu, Alin Alexuc a recunoscut că, deși se cunoșteau de aproximativ 15 ani, el și Gabi Torje au avut prima ceartă chiar în timpul competiției.

Sportivul a explicat că experiența a fost diferită de orice trăiseră până atunci. Au petrecut foarte mult timp împreună și au fost nevoiți să ia decizii în condiții de stres, oboseală și presiune. Totuși, neînțelegerile nu au durat mult. Cei doi au reușit să se împace rapid și să continue aventura împreună.

Mai mult decât atât, Alin Alexuc a recunoscut că participarea la emisiunea de la Antena 1 i-a adus o popularitate pe care nu o cunoscuse nici măcar în anii în care reprezenta România în competițiile internaționale de lupte. Prietenia, experiența acumulată în sport și capacitatea de a depăși momentele dificile i-au ajutat pe Gabi Torje și Alin Alexuc să ajungă până în marea finală Asia Express 2026, după o aventură care a început, surprinzător, cu o simplă glumă.

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