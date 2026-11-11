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Gabi Torje și Alin Alexuc, situație neașteptată în finala Asia Express 2026. Cum au reușit să facă rost de 300 de yuani

A doua probă din finală i-a pus pe concurenți în postura de vânzători de artă. Iată ce noroc inediat au avut băieții.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 21:34 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 21:32
Gabi Torje și Alin Alexuc, situație neașteptată în finala Asia Express 2026 | Antena 1
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Finaliștii au descoperit un loc cu totul inedit într-o piață din Shanghai. Afacerea unui localnic i-a surprins. Bărbatul făcea portrete și desene din hârtie și a avut nevoie de doar trei minute să decupeze un portret pentru Marius Damian.

La acesta în magazin, finaliștii puteau găsi codul pentru următoarea misiune, însă îl primeau doar dacă îl ajutau pe artist să vândă produse în valoare de 300 de yuani.

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Cum au reușit Gabi Torje și Alin Alexuc să facă rost de 300 de yuani

Gabi și Alexuc au găsit cu greu magazinul artistului.

„Dacă ar fi fost organizată China după cum erau organizate numerele în piața aia, nu exista China”, e de părere Gabi.

„Nu găseai niciodată. 35, 2, 48...” adaugă Alexuc.

În cele din urmă au ajuns la magazin și au aflat de ”prețul” pentru cod. Aceștia au ieșit pe străduța îngustă să găsească cumpărători dornici să-i ajute.

Nu mică le-a fost surpriza când s-au întâlnit cu un turist italian. Inițial bărbatul a crezut că și ei sunt tot din Italia și le-a spus că este familiar cu show-ul și că îi va ajut.

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Gabi a vorbit cu el în italiană, spunându-i că este fotbalist și că a jucat în Italia. Turistul a fost în culmea fericirii și a zis că va cumpăra ceva care să îi aducă aminte de băieți. Acesta chiar a plătit mai mult decât cei 300 de yuani impuși de probă. Cu toate acestea, a avut însă la final o cerință:

„Mai întâi vreau să fac poză cu voi!” le spune el.

Băieții au fost de acord, iar turistul i-a furat un pupic lui Gabi Torje în timpul pozei!

„M-a luat și m-a pupat! (...) Doamne, bine că mi te-a scos Dumnezeu în cale să cumpăr repede asta”, spune Gabi.

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Din nou alegerile potrivite au făcut diferența. În timp ce Gabi și Alexuc au pornit pe jos până în piață, Valerie și Alex au ales să meargă cu taxiul, iar din cauza traficului au pierdut timp prețios.

gabi torje și alin alexuc
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„Niciodată nu știi în astfel de situații dacă e mai bine să mergi pe jos sau totuși e mai bine să iei mașina, pentru că a început ditamai aglomerația și am stat foarte mult la semafor”, a spus Valerie.

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