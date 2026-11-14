Gabi Torje a făcut un gest neașteptat cu doar câteva secunde înainte ca Irina Fodor să anunțe câștigătorii Asia Express 2026. Cum a fost surprins fostul fotbalist?

Finala Asia Express 2026 a adus multă tensiune pentru concurenții ajunși până în ultimul punct al competiției. După toate probele și provocările prin care au trecut, a venit momentul cel mai așteptat, aflarea echipei câștigătoare. Pentru Gabi Torje, secundele dinaintea anunțului au fost încărcate de emoție.

Gestul făcut de Gabi Torje cu câteva secunde înainte să afle dacă a câștigat Asia Express 2026

Momente pline de emoție pentru Gabi Torje la finalul competiției Asia Express 2026! Fostul fotbalist a trecut prin clipe de tensiune înainte să afle dacă el și coechipierul său au reușit să câștige marele premiu.

Cu doar câteva secunde înainte ca Irina Fodor să anunțe rezultatul final, Gabi Torje a făcut un gest care nu a trecut neobservat. Acesta s-a închinat și a așteptat cu emoție verdictul prezentatoarei.

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Înainte ca frumoasa prezentatoare să dezvăluie cine a câștigat Asia Express 2026, Gabi Torje și-a făcut semnul crucii. Fostul fotbalist s-a închinat chiar în momentul în care aștepta verdictul final. Gestul său a atras atenția, mai ales că a venit într-unul dintre cele mai importante momente ale competiției.

Așadar, credința pare să ocupe un loc important în viața lui Gabi Torje. Într-o clipă cu atât de multă încărcătură emoțională, acesta a ales să se închine înainte de a afla rezultatul. Pentru mulți oameni, un astfel de gest este o formă de rugăciune și de apropiere de Dumnezeu, mai ales atunci când trec prin momente importante sau au nevoie de încurajare.

Ce a însemnat Asia Express pentru Gabi Torje

Dincolo de trofeu și de rezultatul final, Gabi Torje spunea că a plecat din Asia Express cu multe lecții și amintiri. Experiența l-a pus în situații dificile, departe de confortul de acasă, și l-a ajutat să descopere lucruri noi despre oameni, răbdare și propriile limite.

Fostul fotbalist a mărturisit că a cunoscut persoane pe care nu le va uita și a trăit momente greu de descris în cuvinte.

„Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.



Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.



Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.



Mulțumesc, Asia Express, pentru această șansă. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din povestea asta și tuturor celor care ne-au urmărit, ne-au susținut și au fost alături de noi de acasă.



Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…



Asia Express continuă.”, a fost o parte a mesajului transmis de Gabi Torje după ce a câștigat Asia Express 2026 alături de Alexuc.

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