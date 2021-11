Jurnal de Asia, episodul 22. Finala Asia Express 2021 a fost o aventură chiar și pentru echipa de producție. Imagini de la filmări

Episodul 22 din Jurnal de Asia a prezentat publicului cum a arătat marea finală Asia Express 2021 în spatele camerelor de filmat. Nu doar concurenții au trecut prin momente dificile și misiuni grele, ci și cei din echipa de producție a reality show-ului de la Antena 1.

A fost o adevărată cursă a superlativelor, presărată cu doze generoase de adrenalină, emoții și suspans.

Jurnal de Asia dezvăluie cum s-a filmat în Israel finala Asia Express 2021

Finala Asia Express 2021 a ținut publicul cu sufletul la gură și întreaga cursă a oferit un adevărat „carusel” de trăiri și sentimente. La fel de intensă a fost experiența și pentru cei din echipa de producție a emisiunii.

„Ultima zi, ultimul traseu, ultimele misiuni, cele mai dificile, cele mai complicate, cele mai emoționante, asta a dus finala Asia Express. Par exagerate toate aceste superlative, dare le sunt adevărate și trăite sută la sută de către echipa din spatele Asia Express”, a dezvăluit Marius Damian despre ziua marii finale a îndrăgitului reality show de la Antena 1, în episodul 22 din Jurnal de Asia.

„Ziua de finală e o eliberare, e o relaxare. Simt că mi-am făcut treaba și că am terminat. Totuși, aseară, până târziu, am pus totul pe hârtie și totul părea organizat și aranjat, dar se întâmplă multe lucruri pe parcurs. În același timp, sunt tristă pentru că se termină, pentru că atunci când am ajuns în Edirne și am văzut cât de grea e prima săptămână în Turcia mi se părea ceva îngrozitor de departe și nu știam cum o să resist eu, personal, până aici”, a declarant Mona Segall, producătorul general Asia Express.

S-a făcut autostopul, s-au îndeplinit misiuni, s-a alergat, s-a plâns, s-a râz și s-a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe de viață, atât de către concurenții finaliști, cât și de către toți cei din echipa de producție.

Drumul Împăraților a ajuns la final și și-a desemnat câștigătorii, dar amintirile au fost și vor rămâne cel mai prețios „nestemat” din cufărul celor din Asia Express.

Urmărește clipul video de mai sus din episodul 22 din Jurnal de Asia ca să descoperi cum s-a filmat în Israel finala Asia Express, de la Antena 1

