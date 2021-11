Jurnal de Asia, episodul 21. Israelul a fost o adevărată provocare pentru echipa de producție: „Paparazzi umblă după noi”

Episodul 21 din Jurnal de Asia a prezentat publicului cum arată Israelul, țara în care are loc finala Asia Express 2021, dar și prin ce situații dificile au trecut nu doar concurenții, ci și cei din echipa de producție a îndrăgitului reality show de la Antena 1.

Israelul a fost o adevărată provocare pentru echipa de producția a emisiunii Asia Express, sezonul 4

„Multe necunoscute greu de controlat ne-au ținut tensionați pe Drumul Împăraților, căci pe lângă Covid mai există și altfel de stări de urgență. Abia după ce am trecut granița am putut să răsuflăm ușurați că am călcat pe Tărâmul Făgăduinței. Țara lui Israel ne-a copleșit de la primul pas, am descoperit o oază de verdeață, o floare în deșert, o piatră de temelie a religiilor lumii. Pentru noi e țara marii finale”, a dezvăluit Marius Damian.

„La început ne gândeam că acest proiect nu are cum să fie făcut și că românii sunt nebuni să se gândească la așa ceva. Am crezut că nu se poate realiza în pandemie, ne gândeam cum își imaginează ei că putem filma în pandemie?”, a mărturisit producătorul Asia Express israelian, semn că proiectul a fost unul extrem de îndrăzneț și plin de provocări încă de la început.

Mona Segall, producătorul general, a explicat faptul că intrarea în Israel nu ar mai fi fost posibilă dacă echipa ar fi ajuns cu trei zile mai târziu, fiindcă granițele țării au fost ulterior închise, din cauza pandemiei.

„Suntem singurii străini pe aici, motiv pentru care toată lumea ne urmărește, s-a spus la televizor despre noi, paparazzi umblă după noi să facă poze. Am aflat când am ajuns aici în Israel că există o emisiune de seară care e foarte iubită care a spus că vom fi aici în țară și că vom căuta ajutorul localnicilor și că vom fi într-o aventură prin toată țara”, adăugat aceasta.

Așadar, pentru aventura din Israel, țara unde are loc finala Asia Express 2021, eforturile au fost uriașe pentru toți cei implicați în realizarea show-ului de la Antena 1. A fost inclusiv un asistent de producție care a avut cârcei atât de dureroși, încât a fost pe punctul de-a ajunge la spital.

Un asistent de producție a avut nevoie de îngrjiri speciale în Israel, la Asia Express

Urmărește clipul video de mai sus din episodul 21 din Jurnal de Asia ca să vezi toate peripețiile prin care au trecut cameramanii și cei din echipa de producție Asia Express în Israel.

