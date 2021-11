Jurnal de Asia, episodul 20. Iordania a fost o aventură frumoasă, dat extrem de periculoasă pentru cei din echipa de producție

Episodul 20 din Jurnal de Asia a surprins nu doar mirificul peisaj din Iordania, ci și numeroasele obstacole cu care s-au confruntat cameramanii și cei din echipa de producție a reality show-ului Asia Express, de la Antena 1, de-a lungul drumului.

Prima zi de filmare din această țară orientală a fost o adevărată provocare chiar și pentru cei mai experiemntați dintre ei!

„Suntem într-una dintre cele mai uscate țări de pe glob, o țară care în 15 ani își va epuiza rezerva naturală de apă. Poveștile beduinilor ne-au atras în niște locuri la limita dintre vis și coșmar. Seduși de cântece ce învăluie dunele de nisip, am ajuns în Iordania. Haideți să vedem ce a însemnat asta pentru echipa Asia Express”, a dezvăluit Marius Damian, la începutul episodului 20 din Jurnal de Asia.

Mona Segall, producător general la Asia Express, a dezvăluit pe scurt cum a început prima zi de filmare în Iordania. Treziți încă de la 2 sau 3 dimineața, cei din echipa de producție au pregătit echipamentele de filmat și au pornit la drum, spre deșert, acolo unde au avut parte de alte ore de muncă și pregătiri.

Irina Fodor, pregătindu-se pentru o zi de filmare în deșertul din Iordania

Dacă Georgia le-a adus obstacole din cauza reliefului spectaculos, dar extrem de dificil de parcus, iată că nici în Iordania lucrurile nu sunt mai simple. Temperaturile de aproximativ 50 de grade, aerul fierbinte și uscat, nisipul, soarele arzător și chiar riscul de-a întâlni șerpi sau scorpioni, iată doar o parte din provocările întâlnite în această țară ce adăpostește una dintre marile minuni ale lumii: uluitoarea și mirifica cetate ascunsă în munți de la Petra.

Cultural și climatic, Iordania este complet diferită de Georgia, așa că misiunea celor din echipa de producție nu a fost una ușoară. Din cauza temperaturilor ridicate și a aerului sufocant din deșert, nu puține au fost momentele în care reporterii sau cameramanii de la Asia Express-Drumul Împăraților au simțit că rămân fără puteri.

„Iordania e o țară foarte călduroasă, cred că nu am trăit niciodată călduri ca aici. De când mă știu eu nu am prins călduri așa de mari. La un moment dat, la mașina unui șofer arăta 54 de grade, adică...Probabil că și noi am resimțit același lucru. Și dacă mai bate și vântul, un vânt foarte călduros, ai impresia că deschide cineva un cuptor în fața ta și îți dă o palmă peste ochi”, a dezvăluit Marian Negotei, cameramanul echipei Petre.